Труп мужчины нашли под окнами жилого дома в Кургане

Курган, 13 ноября. Труп мужчины обнаружили жители Чернореченской улицы в Кургане, сообщили в пресс-службе УМВД.

В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.

«Отличное, блин, утро: труп под балконом», — рассказала одна из очевидцев в социальных сетях. В комментариях также отметили, что вызвали на место происшествия скорую помощь.