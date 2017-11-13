Труп мужчины нашли под окнами жилого дома в Кургане
Курган, 13 ноября. Труп мужчины обнаружили жители Чернореченской улицы в Кургане, сообщили в пресс-службе УМВД.
В данный момент на месте происшествия работают сотрудники полиции.
«Отличное, блин, утро: труп под балконом», — рассказала одна из очевидцев в социальных сетях. В комментариях также отметили, что вызвали на место происшествия скорую помощь.
Подробности инцидента пока не сообщаются. Сотрудникам полиции только предстоит узнать причину гибели мужчины, передает Ura.Ru.
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