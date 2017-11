Дутерте проявил искусство «беспроигрышных» переговоров на саммите АТЭС — The Duran

Президент Родриго Дутерте открыл новые двери для Филиппин, сделал страну более безопасным местом для жизни и ведения бизнеса, а теперь он ищет новые возможности для сотрудничества со странами-партнерами.

Федеральное агентство новостей представляет своим читателям перевод статьи Philippines masters the art of «win-win» at APEC summit in a geo-economic triumph for Duterte (Филиппины осваивают искусство «беспроигрышных» переговоров на саммите АТЭС), опубликованной порталом The Duran.

Сразу же после завершения саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге (Вьетнам), в столице Филиппин, Маниле, стартует саммит «Предпринимателей и инвестиций АСЕАН». Принимая в нем участие, представители филиппинского бизнеса могут смело сказать, что новый геополитический и геоэкономический курс президента Родриго Дутерте оказался успешным, и он закладывает прочный фундамент для дальнейшего роста и развития экономики страны.

Филиппины под руководством Дутерте превратили давний конфликт США и Китая по поводу островов Южно-Китайского моря в более прагматичный диалог с пониманием всех реалий сложившейся ситуации. Филиппины выразили твердую приверженность миру и сотрудничеству по всем вопросам, касающимся морских и территориальных прав в Южно-Китайском море. Это позитивное отношение приветствуется Китаем и вознаграждается в форме новых инвестиций КНР в Филиппины. Деньги из Китая, страны, входящей в десятку ведущих экономик мира, — всегда большой плюс для любой страны.

Китайские СМИ высоко оценили результаты обсуждений между президентами Дутерте и Си на саммите АТЭС, что является свидетельством высокого уважения руководства Китая к лидеру Филиппин.

Помимо укрепления отношений с Китаем и обсуждения новых совместных инициатив, Дутерте также провел плодотворную встречу с лидером России Владимиром Путиным. Дальнейшие переговоры будут проводиться с российской делегацией, которая вместе с премьер-министром России Дмитрием Медведевым также прибыла в Манилу на саммит АСЕАН.

Помимо сотрудничества по вопросам безопасности, в рамках которого Филиппины получат российское оружие мирового класса как для своей полиции, так и для военных целей, Филиппины и Россия будут стремиться укреплять совместные инфраструктурные проекты для Манилы, а также инициативы в области энергетики.

«Россия также упомянула о своих передовых космических технологиях. Различные страны-члены АСЕАН также занимаются разработкой космической техники, но русские очень гордятся тем, что они продвинуты в этой области. Они также упомянули, что хотели бы укреплять отношения с государствами-членами АСЕАН. Мы ожидаем, что премьер-министр Медведев изложит некоторые из своих приоритетных стратегических направлений», — заявила о сотрудничестве Филиппин и России советник бизнес-консультативного совета АСЕАН и председатель программы «Саммита деловых и инвестиционных инициатив АСЕАН 2017» Джозефина Ромеро.

Официальный представитель президента Филиппин, Гарри Рок, поддержал эти слова и добавил:

«Есть многочисленные российские компании, которые хотят инвестировать средства в наш транспорт, включая метро, ​​и он (Владимир Путин — прим. ред.) даже отдельно упомянул о заинтересованности России в строительстве легкого метрополитена для Багио и Ла Тринидада».

Основные темы обсуждения геоэкономического сотрудничества, затронутые президентом Дутерте, — это готовность и желание Филиппин к сотрудничеству с новыми региональными и международными партнерами, а также превращение Филиппин в безопасное, удобное и перспективное место для ведения бизнеса.

И поскольку Филиппины в ближайшее время проведут новую конференцию по правам человека, более широкий западный мир должен также отказаться от колониального подхода к вопросам прав человека.

Некоторые элиты в Вашингтоне и ЕС считают, что права человека означают проявление снисходительности со стороны полиции к преступности в области наркоторговли. На самом же деле, проблема наркотиков на Филиппинах наносит еще больший ущерб правам человека. Особенно это касается населения, которое хочет жить в мирном и безопасном обществе, в котором дети могут спокойно ходить по улицам.

Тем не менее дружественное отношение Дутерте к таким странам, как Россия и Китай, не мешает президенту Филиппин сотрудничать с Соединенными Штатами. Несмотря на то, что Дутерте много раз выступал с критикой в сторону США, он никогда не говорил, что отказывается вести дела с Вашингтоном. Лидер Филиппин сказал, что все сделки с Вашингтоном должны проводиться на равных, и быть основаны на уважении, прагматизме и реализме, а не на колониальном высокомерии или политических ультиматумах. Это подход является довольно практичным и обоснованным при общении с зачастую «трудным» правительством США.

Дутерте заявил, что его «наиболее значимые» встречи на саммите АТЭС были с президентом Китая Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным. Это четкое послание Соединенным Штатам о том, что, если Вашингтон хочет поддерживать хорошие связи с Филиппинами, ему придется уважать его отношения с другими партнерами.

Родриго Дутерте вскоре собирается провести свою первую полномасштабную встречу с Дональдом Трампом, и результаты, скорее всего, покажут, что Дутерте возглавляет страну, которая может проводить сделки, как со старыми партнерами, так и с новыми. У главы Филиппин есть много противников в Конгрессе, но Дональд Трамп высоко оценил позицию Дутерте по вопросам безопасности, а тот, в свою очередь, высоко отзывался о нынешнем президенте США. Среди всех членов АТЭС и АСЕАН, Филиппины, пожалуй, лучше всех проявили искусство «беспроигрышных» переговоров.