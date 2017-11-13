Инцидент в Дананге: эксперты о причинах срыва встречи Путина и Трампа

На завершившемся 12 ноября саммите АТЭС во Вьетнаме произошел дипломатический скандал: ожидаемые переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа так и не состоялась. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила, что полноформатной встречи президентов России и США на саммите не будет по причине плотного графика последнего.

При этом ранее сам американский лидер в интервью телеканалу Fox News подчеркнул важность возможной встречи с главой Российского государства. Увы, во вьетнамском Дананге президенты, по сути, успели лишь обменяться рукопожатием в начале официального обеда, посвященного открытию саммита.

По мнению Владимира Путина, несостоявшаяся отдельная встреча с Трампом говорит о том, что «отношения между Россией и США пока не вышли из состояния кризиса».

Почему встреча президентов двух сверхдержав получилась столь скомканной? Как вывести отношения России и США из затяжного кризиса? Об этом корреспондент Федерального агентства новостей расспросил политических экспертов.

Давление элит

Политолог Павел Святенков считает основной причиной несостоявшейся встречи сильное давление на Трампа со стороны американских элит.

«Он просто боялся, что любая встреча наедине с Путиным или несколькими советниками послужит основанием для очередного расследования со стороны Конгресса США или спецсоветника Мюллера», — поясняет политолог.

Именно поэтому американский президент встретился с Путиным на публике, чтобы его не обвинили в каком-то тайном заговоре, продолжает собеседник ФАН: «Давление на Трампа действительно слишком велико, поэтому он уклонялся от этой встречи».

Впрочем, это не помешало бывшему директору ЦРУ заявить: «инцидент в Дананге» говорит о том, что Трамп страшно боится Путина, добавляет эксперт.

Кроме того, не было и серьезной повестки для разговора. Причиной же разлада в отношениях между нашими странами заключается в отсутствии какой-либо комплексной договоренности по учету интересов России со стороны Запада, считает Святенков.

«Основная причина напряженности в отношениях между нашими странами — это бесконтрольное расширение НАТО на Восток, а также то, что после распада СССР Россия так и не была включена в общезападные структуры, — поясняет свою мысль политолог. — Она не получила там права голоса, ее воспринимают как нечто внешнее и при этом позволяют себе на нее давить».

Указывая на недавнее интервью Трампа Fox News, Святенков отмечает, что, видимо, американский президент действительно хотел встретиться с Путиным.

«По окончании короткой встречи он сделал несколько благожелательных заявлений по отношению к России — в частности, о том, что было бы хорошо, если бы отношения с Москвой наладились. Просто внутриполитическая ситуация в США такова, что Трамп не может себе позволить эту встречу», — резюмирует Святенков.

Трамп в минусе

Подобного мнения придерживается и генеральный директор Центра политических технологий Игорь Бунин.

«Трамп связан по рукам и ногам американским истеблишментом. Хозяин Белого дома обвиняется элитами во всех тяжких грехах», — указывает эксперт.

Поэтому президент США должен был получить в ходе возможной встречи с российским лидером очень весомый плюс, полагает политолог: «Он мог встретиться с Путиным в том случае, если была бы какая-то крупная уступка по Северной Корее, Сирии и Украине». Однако российская сторона не может согласиться на такие шаги.

«По Северной Корее мы уже сделали американцам кое-какие уступки, но, с точки зрения Трампа, они не очень велики», — отмечает эксперт. Столь же широкими выглядят и требования США относительно Украины. По мнению Бунина, они касаются российско-украинской границы — и с этими требованиями Россия также не может согласиться.

«Есть некий просвет в переговорах по Сирии. Здесь нам удалось кое-что согласовать, — констатирует Бунин. — Но, по-видимому, для Трампа это согласование не является столь важным, чтобы можно было подставить себя под удар американских элит и снова услышать обвинения в духе «выиграл выборы с помощью Путина».

Подводя итог, Трамп, опутанный со всех сторон обвинениями, по большей части недоказанными, ощущает необходимость дистанцироваться от Путина, хотя сам лично «испытывает к нему высокую степень симпатии», убежден Бунин.

Иллюзии закончились

Доцент факультета мировой политики МГУ им. М. В. Ломоносова Алексей Фененко полагает, что несостоявшаяся встреча Путина и Трампа показала главное: диалог с администрацией Белого дома выстроить не удается.

«Все наши надежды последнего года, все самоподдерживающиеся иллюзии закончились», — убежден политолог.

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Вспоминая слова российского сенатора Алексея Пушкова о том, что полноформатная двусторонняя встреча между президентами не состоялась из-за американской администрации, Фененко подчеркивает: «Это больше, чем саботаж. Это демонстрация враждебных отношений [со стороны США]. Мы остаемся враждебными государствами друг другу, если называть вещи своими именами».

По его мнению, сейчас ничего, кроме необратимого изменения соотношения сил в мире, не способно улучшить российско-американские отношения.

«Мы не устраиваем США тем, что мы есть. Тем, что мы остаемся единственной страной, способной их уничтожить. И конечная их цель — это демонтаж нашего военного потенциала. Вот, собственно говоря, и причина кризиса», — поясняет Фененко.

Политолог не поддерживает мнение коллег о том, что встреча не состоялась из-за конфликта Трампа с американским истеблишментом:

«Каждая новая администрация проводит одну и ту же политику. Первый год играются в «перезагрузку», затем начинается нарастание враждебных отношений. О каждом президенте США мы говорим одно и то же. Сначала ждем от него каких-то прорывов, затем вдруг говорим «сам-то он неплох, но ему кто-то мешает», а затем переходим к враждебным отношениям».

Скептически оценивает эксперт и слова Трампа о необходимости диалога с Россией:

«А какой президент США этого не заявлял? Об этом говорил и Билл Клинтон, и Джордж Буш-младший, и Барак Обама. Я бы не воспринимал это как какую-то надежду», — резюмирует собеседник ФАН.