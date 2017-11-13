Грудь звезды Первого канала выпала на красной дорожке «Золотого граммофона»

Москва, 13 ноября. Звезда Первого канала Яна Кошкина попала в неловкую ситуацию на красной дорожке церемонии «Золотой граммофон».

Звезда, которая ведет совместно с актером Павлом Прилучным телепроект «Короли фанеры» на Первом канале, известна, в частности, благодаря своей груди. Кошкина — обладательница пятого размера.

«Все свое, – цитирует ведущую «Дни.ру». – Не мужчин же! Я своей грудью горжусь. Было бы хуже, если бы у девушки не было груди. Если у тебя все хорошо, как это может мешать?»

Однако платья она предпочитает размера XS. Именно этот факт и сыграл с Кошкиной злую шутку на красной дорожке: у звезды не выдержали хлипкие петли лифа, и грудь телеведущей вывалилась наружу. Фотографы, к счастью, оперативно бросились на помощь девушке, чтобы застегнуть лиф.