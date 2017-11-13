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Грудь звезды Первого канала выпала на красной дорожке «Золотого граммофона»
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    Грудь звезды Первого канала выпала на красной дорожке «Золотого граммофона»

    14:43  13 Ноября 2017
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    Грудь звезды Первого канала выпала на красной дорожке «Золотого граммофона»

    Москва, 13 ноября. Звезда Первого канала Яна Кошкина попала в неловкую ситуацию на красной дорожке церемонии «Золотой граммофон».

    Звезда, которая ведет совместно с актером Павлом Прилучным телепроект «Короли фанеры» на Первом канале, известна, в частности, благодаря своей груди. Кошкина — обладательница пятого размера.

    «Все свое, – цитирует ведущую «Дни.ру». – Не мужчин же! Я своей грудью горжусь. Было бы хуже, если бы у девушки не было груди. Если у тебя все хорошо, как это может мешать?»

    Однако платья она предпочитает размера XS. Именно этот факт и сыграл с Кошкиной злую шутку на красной дорожке: у звезды не выдержали хлипкие петли лифа, и грудь телеведущей вывалилась наружу. Фотографы, к счастью, оперативно бросились на помощь девушке, чтобы застегнуть лиф.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #первый канал #грудь #кошкина #золотой граммофон #красная дорожка
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