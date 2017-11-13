В Киеве готовят «информационную бомбу» для России

Киев, 13 ноября. В настоящее время действующая в Киеве прокуратура Автономной республики Крым (виртуальной территории Украины, которая должна располагаться там, где находится присоединившаяся к России Республика Крым) ведет активную работу по подготовке новых международных исков против России. Об этом заявил заместитель украинского министра по делам беженцев Георгий Тука.

По словам Туки, он провел встречу с «прокуратурой Крыма» и был рад тому, что ее сотрудники продолжают вести деятельность против России.

«99% наших граждан считает примерно так: какая еще прокуратура Автономной Республики Крым? Что она там может делать? Прокуроров у нас там нет, контроля – нет. Какая еще «прокуратура АРК?», — задается вопросом Тука в беседе с украинским «Апострофом». — А люди работают – и мы им в этом очень большую помощь оказываем».

По словам Туки, в «прокуратуре Крыма» тщательно документируют материал, необходимый для исков против России в международных судах.