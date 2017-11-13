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Происшествия
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Уфологи показали на видео шокирующие доказательства обитаемости Марса
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    Уфологи показали на видео шокирующие доказательства обитаемости Марса

    14:50  13 Ноября 2017
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    Уфологи показали на видео шокирующие доказательства обитаемости Марса

    Москва, 13 ноября. Специалисты в области уфологии были шокированы обнаруженными на Марсе артефактами в ходе досконального изучения снимков Красной планеты. Находки доказывают обитаемость Марса.

    Доказательства того, что на поверхности Красной планеты раньше находились живые организмы, были опубликованы на YouTube-канале под названием Paranormal Crucible.

    Отмечается, что фотографии сделал марсианский ровер. На некоторых из них был обнаружен череп, который точно принадлежит крупному существу. Кроме того, на поверхности были замечены кости динозавра или другого гигантского доисторического животного. 

    По мнению скептиков, данные фотографии были сделаны в пустыне Невады, поскольку, как они считают, на Марсе нет никакого ровера, сообщает интернет-портал «Ньюинформ».

    Напомним, ранее сообщалось, что новый марсоход NASA «Марс-2020» запишет на видео процесс посадки на поверхность красной планеты.

     

    Автор: Тимур Румянцев
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