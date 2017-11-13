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Происшествия
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Политика
Москва отреагировала на слухи о «допуске» военных США на российскую подлодку в Индии
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    Москва отреагировала на слухи о «допуске» военных США на российскую подлодку в Индии

    14:45  13 Ноября 2017
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    Москва отреагировала на слухи о «допуске» военных США на российскую подлодку в Индии

    Москва, 13 ноября. Слухи о допуске американских специалистов на подводную лодку российского производства в Индии являются информационным вбросом. Об этом в понедельник заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

    «Это вброс», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

    Москва отреагировала на слухи о «допуске» военных США на российскую подлодку в Индии

    Ранее СМИ сообщили, что индийская сторона якобы пустила представителей ВМС США на купленную у России атомную субмарину проекта 971И Chakra. В то же время специалисты отмечают, что чертежи и техническая документация подлодки находятся у производителя, а без них в устройстве судна разобраться очень сложно, так что вопрос визита американцев на подлодку относится скорее к политической сфере.

    Напомним, что субмарины проекта 971 «Щука-Б» — многоцелевые подводные лодки третьего поколения. Они спроектированы по тому же техзаданию, что и подлодки проекта 945 «Барракуда», но со стальным корпусом.

    Автор: Геннадий Плющев
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    #россия #сша #индия #подводная лодка #chakra
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