Москва отреагировала на слухи о «допуске» военных США на российскую подлодку в Индии

Москва, 13 ноября. Слухи о допуске американских специалистов на подводную лодку российского производства в Индии являются информационным вбросом. Об этом в понедельник заявил глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев.

«Это вброс», — отметил он, выступая в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее СМИ сообщили, что индийская сторона якобы пустила представителей ВМС США на купленную у России атомную субмарину проекта 971И Chakra. В то же время специалисты отмечают, что чертежи и техническая документация подлодки находятся у производителя, а без них в устройстве судна разобраться очень сложно, так что вопрос визита американцев на подлодку относится скорее к политической сфере.

Напомним, что субмарины проекта 971 «Щука-Б» — многоцелевые подводные лодки третьего поколения. Они спроектированы по тому же техзаданию, что и подлодки проекта 945 «Барракуда», но со стальным корпусом.