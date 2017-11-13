Американский журналист заявил, что Путин гораздо умнее и эффективнее Трампа

Американский журналист и публицист Марк Наклз в эфире программы «Время покажет» на Первом канале заявил, что президент России Владимир Путин гораздо умнее американского лидера Дональда Трампа. Присутствующие в студии политические деятели и эксперты обсуждали сорвавшуюся встречу глав двух государств на саммите АТЭС во Вьетнаме.

«Трамп только притворяется президентом. Это тоже меня волнует [притворство Трампа]. Понимаете, невозможно воспринимать всерьез его слова. По поводу Украины, например. Трамп даже не знает, где находится Донбасс. Такие детали внешней политики не интересуют Трампа. Советники Трампа полагают, что ничего продуктивного [достичь в переговорах] было невозможно. У них [у Путина и Трампа] было нечего обсуждать. Советники Трампа опасаются… Очевидно, что Путин гораздо умнее, чем Трамп. И он гораздо эффективнее», — заявил Наклз.

Ведущие программы Артем Шейнин и Анатолий Кузичев в шутку отметили, что советники Дональда Трампа берегут его от встречи с более умным и подкованным Владимиром Путиным.