ЕС готов потратить 136 млн евро на поддержку реформ в Белоруссии
Брюссель, 13 ноября. Евросоюз намерен поддержать продвижение реформ в Белоруссии до 2020 года и выделить на эти цели 136 млн евро.
Как следует из программы финансовой помощи Белоруссии в рамках «Восточного партнерства», особое внимание Брюссель уделит, в частности, отмене смертной казни, борьбе с применением пыток и жестоким обращением. Указывается также «свобода слова и собраний, свобода союзов и право на самоорганизацию».
Помимо этого власти ЕС планируют направить около 27 млн евро на программы обмена и налаживание связей между белорусами и европейцами, и еще 8 млн евро на инициативы в рамках становления гражданского общества. Все это будет сделано с целью обеспечения демократизации, уточняет RT.
Как напоминает «Утро», ранее спонсорская помощь, получаемая Минском от Брюсселя, была гораздо меньше.
Так, с 2014 по 2017 год в рамках «Восточного партнерства» Белоруссии выделялось до 89 млн евро. Эксперт издания не исключает, что так ЕС просто пытается привлечь Минск к себе, но действовать через экономические связи и влияние на общественное мнение.