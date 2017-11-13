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Общество
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ЕС готов потратить 136 млн евро на поддержку реформ в Белоруссии
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    ЕС готов потратить 136 млн евро на поддержку реформ в Белоруссии

    14:28  13 Ноября 2017
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    ЕС готов потратить 136 млн евро на поддержку реформ в Белоруссии

    Брюссель, 13 ноября. Евросоюз намерен поддержать продвижение реформ в Белоруссии до 2020 года и выделить на эти цели 136 млн евро.

    Как следует из программы финансовой помощи Белоруссии в рамках «Восточного партнерства», особое внимание Брюссель уделит, в частности, отмене смертной казни, борьбе с применением пыток и жестоким обращением. Указывается также «свобода слова и собраний, свобода союзов и право на самоорганизацию».

    Помимо этого власти ЕС планируют направить около 27 млн евро на программы обмена и налаживание связей между белорусами и европейцами, и еще 8 млн евро на инициативы в рамках становления гражданского общества. Все это будет сделано с целью обеспечения демократизации, уточняет RT.

    Как напоминает «Утро», ранее спонсорская помощь, получаемая Минском от Брюсселя, была гораздо меньше.

    Так, с 2014 по 2017 год в рамках «Восточного партнерства» Белоруссии выделялось до 89 млн евро. Эксперт издания не исключает, что так ЕС просто пытается привлечь Минск к себе, но действовать через экономические связи и влияние на общественное мнение.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #ес #минск #реформы #помощь
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