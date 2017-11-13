Саудовская Аравия подписала контракт на поставку российских систем ПВО

Москва, 13 ноября. Россия и Саудовская Аравия подписали контракты в области ПВО. Соответствующее заявление сделал директор Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

«У нас известные контракты в области ПВО и по другим темам подписаны», — заявил Шугаев в эфире телеканала «Россия 24». Однако он не уточнил, о каких именно системах идет речь.

Ранее пресс-служба Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству сообщила, что РФ и Саудовская Аравия достигли соглашения о поставках зенитных ракетных систем С-400.

Напомним, что несколько недель назад делегация Саудовской Аравии прибыла в Москву. Это был первый визит короля Саудовской Аравии Салмана бен Абдельазиза аль ас-Сауда в истории РФ. В ходе переговоров с президентом Владимиром Путиным были достигнуты договоренности по приобретению систем противовоздушной обороны, передает «Парламентская газета».