Сирия новости 13 ноября 16.30: ВКС РФ уничтожили штаб и нескольких террористов ИГ в Дейр-эз-Зоре, 25 боевиков сдались САА в Алеппо
Сирия, 13 ноября. ВКС РФ уничтожили штаб и нескольких террористов ИГ1 в Дейр-эз-Зоре, в Алеппо 25 боевиков радикальной оппозиции сдались САА, «Файлак ар-Рахман» обстреливает позиции армии САР в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).
Коротко об итогах противостояния
ВКС РФ: наносят удары по «Ан-Нусре» в Алеппо и Хаме, уничтожили штаб ИГ и нескольких террористов в Дейр-эз-Зоре.
Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.
«Исламское государство»: несет потери в Дейр-эз-Зоре.
«Файлак ар-Рахман»: обстреливает позиции САА в Восточной Гуте.
«Тахрир аш-Шам»: теряет позиции в Хаме.
Провинция Дамаск
На фронтах Джобара и Айн Тармы Восточной Гуты Дамаска продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и группировкой «Файлак ар-Рахман». Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) пишет на своем сайте о взаимных обстрелах сторон с использованием тяжелой артиллерии. По данным правозащитной организации, «Файлак ар-Рахман» несет потери в живой силе, однако точных данных о количестве нейтрализованных боевиков нет.
SOHR также передает, что правительственные силы ведут артиллерийский обстрел зон дислокации боевиков радикальных вооруженных формирований в окрестностях населенного пункта Хараста.
Провинция Алеппо
ВВС Сирии совместно с ВКС РФ наносят удары по зонам дислокации радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры»1 на юге провинции Алеппо. О боевых вылетах союзников сообщает Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).
25 боевиков радикальной оппозиции сдались Сирийской арабской армии (САА) в провинции Алеппо. Информационное агентство Al-Masdar News пишет, что переговоры с бывшими повстанцами велись при участии российского Центра по примирению враждующих сторон.
Один из местных источников в социальной сети Twitter (@VitoPress) пишет, что автострада Алеппо – Дамаск вновь открыта для движения автотранспорта.
Провинция Дейр-эз-Зор
ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства»1 в окрестностях стратегического города Абу Кемаль, передает информационное агентство Damascus Now на своей странице в Twitter (@now_damascus). В результате авиаударов российских летчиков был уничтожен штаб ИГИЛ1, а также несколько террористов, в том числе полевой командир. Напомним, ВКС РФ оказывают воздушную поддержку операции по зачистке Абу Кемаля. Главари ИГИЛ1 стараются эвакуировать с территории населенного пункта как можно больше боевиков для дальнейшей переброски на восточный берег Евфрата и отправки в Ирак.
Провинция Хама
На северо-востоке провинции Хама Сирийская арабская армия (САА) продолжает наступление на позиции «Тахрир аш-Шам». Кампанию по освобождению региона от радикальных исламистов «Ан-Нусры» поддерживает российская авиация. Как пишет в Twitter (@now_damascus) информационное агентство Damascus Now, ВКС РФ совместно с ВВС Сирии бомбят укрепрайоны сторонников «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенного пункта Рахаджан.
Ранее сообщалось, что правительственные войска при поддержке ВКС РФ выбили боевиков «Тахрир аш-Шам» из населенного пункта Абу аль-Гар.
1 Организация запрещена на территории РФ.
Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)