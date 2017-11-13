Сами себе хуже делают: на Первом канале осудили план Киева запретить поезда в Россию

Первый сюжет программы «Время покажет» был посвящен тому, как Украина пытается разорвать все связи, в том числе человеческие, с Россией. Ведущие, говоря о политике Украины, привели в пример участников саммита АСЕАН на Филиппинах, где лидеры всех стран взялись за руки, что стало знаком того, что при желании любые противоречия могут быть преодолены.

«Взяться за руки лучше, чем воевать», — прокомментировал видеосюжет с Филиппин ведущий Артем Шейнин, отметив, что очередной мотив «не взяться за руки» был сыгран на Украине.

Речь шла о заявлении так называемого «постоянного представителя президента Украины в Крыму» Бориса Бабина, предложившего Киеву разорвать любое транспортное сообщение с Россией, в первую очередь железнодорожное, в том числе для того, чтобы переориентировать украинских гастарбайтеров с «российского» направления на «польское» или вынудить украинцев искать работу на родине.

«Это идея не только Бабина», — отметила украинская журналистка и политолог Янина Соколовская, по мнению которой, «вина» в этом якобы лежит в первую очередь на России.

«Нежелание России браться за руки и даже брать саму себя в руки приводит к тому, что Украина идет на разрыв человеческих связей, поскольку прекращение транспортного сообщения с Россией — это действительно прекращение человеческих связей. Такой ненависти ко всему российскому, которая выросла у нас в стране за последние три года, не было никогда».

«Сами себе хуже делают. Что правительство Украины сделало хорошего? А народ страдает», — написал в Twitter программы один из пользователей.

«Страдать будут украинские работяги, но свято место пусто не бывает», — предрек один из телезрителей замену украинской рабочей силы в России на мигрантов из других стран.

«Давайте снимем розовые очки, — призвал журналист Максим Юсин. — Разрыв всех связей с Россией — это запрос большей части украинского общества. Но те 30% украинцев, которые не хотят прерывать связи с Россией, которые хотят общаться со своими родственниками, — они такие же избиратели, и с ними тоже надо считаться».

По словам Юсина, когда на Украине таким варварским способом хотят превратить эти 30% населения в «настоящих патриотов» — это абсолютно неприемлемое нарушение прав этих людей.

«60-70% украинцев ненавидят Россию — ну ненавидьте. Но вы ни по каким христианским, цивилизованным законам не имеете права так давить 30-40% тех, кто с вами не согласен», — отметил Юсин.

«Насколько я помню, последний поезд из Советского Союза в нацистский рейх ушел 22 июня 1941 года в три часа ночи с чем-то — то есть буквально за несколько минут до того, как началась война, — прокомментировал идею разорвать железнодорожное сообщение с Россией историк и журналист Григорий Амнуэль. — А мы с Украиной уже давно не накануне [войны], потому что для большой части украинского общества идет война между Россией и Украиной».

На это заявление резко отреагировал присутствовавший в студии политолог Михаил Делягин, что привело к ответной резкой реплике Амнуэля. Ведущие призвали историка к интеллигентности, но тот ответил, что не готов быть интеллигентным человеком по отношению к своему оппоненту.

«Григорий, если хотите сделать нам больно, включите рэп-баттл, но не обзывайтесь», — в шутку попросил ведущий Анатолий Кузичев, и инцидент, к счастью, был исчерпан.

При этом многие пользователи Twitter выразили резкое несогласие с позицией Амнуэля по поводу якобы идущей войны между Россией и Украиной.