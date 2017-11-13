Путин поздравил президента Словении Пахора с победой на выборах

Москва, 13 ноября. Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму переизбранному на пост президента Словении Боруту Пахору. Российский лидер подтвердил готовность к развитию отношений между Россией и Словенией.

«Хотел бы подтвердить готовность к продолжению нашего конструктивного диалога и совместной работы по развитию дружественных российско-словенских отношений, взаимовыгодного двустороннего сотрудничества в различных областях, — указано в поздравительном сообщении Путина Пахору. — Уверен, это отвечает коренным интересам народов наших стран, идёт в русле обеспечения безопасности и стабильности на европейском континенте».

В заключение Путин пожелал словенскому лидеру «крепкого здоровья и новых успехов» на посту главы государства.

Борут Пахор стал президентом Словении в 2012 году, после того как четыре года провел на посту премьер-министра страны. Несмотря на то, что в 2011 году возглавляемому Пахором кабинету министров был вынесен вотум недоверия и значительная часть социал-демократов потеряла места в словенском парламенте, в следующем году Пахор одержал убедительную победу над предыдущим президентом Данило Тюрком.