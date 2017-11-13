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АНБ США впало в глубокий кризис после атаки хакеров — New York Times
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    АНБ США впало в глубокий кризис после атаки хакеров — New York Times

    14:37  13 Ноября 2017  /обновлено: 14:58  13 Ноября 2017
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    АНБ США впало в глубокий кризис после атаки хакеров — New York Times

    Вашингтон, 13 ноября. Агентство национальной безопасности США находится в глубоком кризисе после атаки хакерской группы Shadow Brokers.

    Издание New York Times  сообщило, что хакеры из группы Shadow Brokers провели атаку серверов АНБ, которая привела к катастрофическим последствиям. Злоумышленники похитили вредоносные программы, которые спецслужба использовала для взлома устройств по всему миру.

    «Агентство, которое считается мировым лидером во взломе компьютерных сетей противников, не смогло защитить собственные сети и сейчас находится в глубоком кризисе», — пишет издание.

    Кража программ, по мнению издания, сравнима с землетрясением, которое потрясло АНБ до основания. Хакеры выложили коды программ в Сеть и их уже начали использовать третьи лица. Руководство АНБ до сих пор не может установить, каким образом произошла утечка. В агентстве продолжаются глобальные проверки, сотрудники массово увольняются. Во всех отделениях АНБ проходят тесты на детекторах лжи, пишет «Ридус».

    АНБ США впало в глубокий кризис после атаки хакеров — New York Times

    Автор: Алексей Громов
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    #сша #хакеры #анб #взлом
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