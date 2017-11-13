Глава Закарпатья обвинил «гастролеров» из Львова в провокации с флагом Венгрии

Киев, 13 ноября. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль раскритиковал действия украинских радикалов, которые хотели сжечь флаг Венгрии в Берегово.

По мнению политика, «кучка маргиналов» попыталась рассорить украинский и венгерский народы. Он также считает, что некоторые участники провокации якобы приехали из Львовской области.

«Госадминистрация возмущена поведением правых, которые устроили провокационное «фаер-шоу» в Берегово… Советую заезжим «гастролерам» учить украинское и международное законодательство относительно использования национальной символики на Украине, а не срывать флаги национальных общин», — подчеркнул Москаль.

Главу региона также удивило бездействие полицейских, которые «пассивно наблюдали» за инцидентом.

Напомним, ранее стало известно о том, что радикалы из партии «Свобода» сняли флаг Венгрии со здания городского совета в Берегово и пытались его сжечь.