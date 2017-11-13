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Происшествия
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Украина
Глава Закарпатья обвинил «гастролеров» из Львова в провокации с флагом Венгрии
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    Глава Закарпатья обвинил «гастролеров» из Львова в провокации с флагом Венгрии

    14:50  13 Ноября 2017
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    Глава Закарпатья обвинил «гастролеров» из Львова в провокации с флагом Венгрии

    Киев, 13 ноября. Губернатор Закарпатской области Геннадий Москаль раскритиковал действия украинских радикалов, которые хотели сжечь флаг Венгрии в Берегово.

    По мнению политика, «кучка маргиналов» попыталась рассорить украинский и венгерский народы. Он также считает, что некоторые участники провокации якобы приехали из Львовской области.

    «Госадминистрация возмущена поведением правых, которые устроили провокационное «фаер-шоу» в Берегово… Советую заезжим «гастролерам» учить украинское и международное законодательство относительно использования национальной символики на Украине, а не срывать флаги национальных общин», — подчеркнул Москаль.

    Главу региона также удивило бездействие полицейских, которые «пассивно наблюдали» за инцидентом.

    Напомним, ранее стало известно о том, что радикалы из партии «Свобода» сняли флаг Венгрии со здания городского совета в Берегово и пытались его сжечь.

    Автор: Алексей Громов
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    #украина #венгрия #москаль
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