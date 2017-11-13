Глава Ростеха призвал Siemens подумать о крымчанах и забыть о турбинах

Дубай, 13 ноября. Глава Ростеха Сергей Чемезов оценил шансы компании Siemens выиграть судебный спор с «Технопромэкспортом».

По его мнению, шансы немецкого концерна невелики, поскольку «Технопромэкспорт» выполнил все требования, отказавшись от покупки, после чего турбины были проданы на рынке с соблюдением необходимых процедур. «Теперь говорят: верните нам, но они же уже проданы», — пояснил он.

Кроме того, глава Ростеха посоветовал вспомнить о жителях Крыма, которые нуждаются в постройке электростанций. Он подчеркнул, что если на полуострове не будут постороены станции, крымчане не получат ни тепло, ни электроэнергию, «ни даже воду, потому что опреснительная станция там работает тоже на электричестве».