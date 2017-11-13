«Роем себе яму»: экс-депутат Рады возмущен строительством «ядерной свалки» под Киевом

Киев, 13 ноября. В 100 километрах от Киева власти Украины начали строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, стоимость которого достигает 1,4 миллиарда долларов. Проект будет создан с нарушениями устава МАГАТЭ, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

По данным Журавко, хранилище будет построено в Чернобыльской зоне отчуждения, однако всего лишь в 100 километрах от столицы страны. Стоимость проекта достигает 1,4 миллиарда долларов.

«Получается, за свои же деньги роем себе яму, не просто яму, а очень опасную – радиоактивную, — подчеркивает бывший депутат. — Проблема еще в том, что решение о строительстве приняли без серьезного обсуждения общественности, как того требует устав МАГАТЭ».

Он напомнил, что поезда, доставляющие опасные отходы в хранилище, могут перевернуться или взорваться.