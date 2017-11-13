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Происшествия
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Украина
«Роем себе яму»: экс-депутат Рады возмущен строительством «ядерной свалки» под Киевом
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    «Роем себе яму»: экс-депутат Рады возмущен строительством «ядерной свалки» под Киевом

    14:25  13 Ноября 2017
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    «Роем себе яму»: экс-депутат Рады возмущен строительством «ядерной свалки» под Киевом

    Киев, 13 ноября. В 100 километрах от Киева власти Украины начали строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива, стоимость которого достигает 1,4 миллиарда долларов. Проект будет создан с нарушениями устава МАГАТЭ, заявил бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.

    По данным Журавко, хранилище будет построено в Чернобыльской зоне отчуждения, однако всего лишь в 100 километрах от столицы страны. Стоимость проекта достигает 1,4 миллиарда долларов.

    «Получается, за свои же деньги роем себе яму, не просто яму, а очень опасную – радиоактивную, — подчеркивает бывший депутат. — Проблема еще в том, что решение о строительстве приняли без серьезного обсуждения общественности, как того требует устав МАГАТЭ».

    Он напомнил, что поезда, доставляющие опасные отходы в хранилище, могут перевернуться или взорваться.

    «Роем себе яму»: экс-депутат Рады возмущен строительством «ядерной свалки» под Киевом

    «Важно еще то, что никто не исключает, что в будущем Украина не захочет подзаработать как «ядерная свалка», предоставляя услуги по хранению другим странам, — добавил Журавко. — Например, Westinghous однозначно будет там хранить свое отработанное топливо». 

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #киев #украина #радиация #чернобыль #отходы #журавко #хранилище
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