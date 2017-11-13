Бывший владелец Черкизовского рынка объявлен в международный розыск

Москва, 13 ноября. Бывший владелец Черкизовского рынка Москвы Тельман Исмаилов объявлен в международный розыск по подозрению в убийстве двух человек. Об этом в понедельник заявила официальный представитель Басманного суда Москвы Юнона Царева.

«Прежде чем обращаться в суд за санкцией, следствие объявило его в международный розыск», — отметила она.

Как пояснил РИА Новости источник в правоохранительных органов, в настоящий момент Исмаилов может быть в Турции.

Напомним, что в 2015 году журнал Forbes оценил состояние Исмаилова в 600 млн долларов. Тогда он занимал 144-е место в рейтинге «200 богатейших бизнесменов России».

Отметим также, что к бизнесмену предъявляют претензии ряд кредиторов. В частности, Банк Москвы требует выплаты 286,4 млн долларов и 3,4 млрд рублей. Еще 120 млрд рублей требуют ряд кипрских компаний.