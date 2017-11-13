Академик рассказал, почему США использовали технологии СССР в ракетоплане Dream Chaser

Американский многоразовый космический корабль Dream Chaser совершил первую в истории успешную посадку. Об этом сообщили специалисты компании-разработчика Sierra Nevada Corporation.

Использование американцами внешнего облика советских проектов «Спираль» и «Бор» говорит о том, что инженеры СССР очень удачно выбрали форму ракетоплана, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.

SNC is proud to announce the Dream Chaser® spacecraft had a successful free-flight test today @EdwardsAFB, with support of @NASAArmstrong. The Dream Chaser had a beautiful flight and landing! pic.twitter.com/lAn0n7FPsg — Sierra Nevada Corp (@SierraNevCorp) November 12, 2017



Сообщается, что американский аппарат приземлился на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. При этом нынешний спуск стал вторым для Dream Chaser. В 2013 году во время теста на планирование у корабля отказало шасси, и прототип получил серьезные повреждения.

Стоит отметить, что компактный шаттл создавался на основе орбитального самолета США HL-20, который, в свою очередь, был скомпонован по образцу советского ракетоплана БОР-4, говорится на сайте американского аэрокосмического агентства.

«Нужно понимать, что инженеры Sierra Nevada не занимались воровством, они просто использовали некоторые наработки, может быть, свое понимание формы советских МТКК. А вообще, космическая техника, несмотря на то, что в США и России она развивается параллельно, имеет сходные очертания. Ведь наш «Буран» — это тоже не заимствование американской программы Space Shuttle, не использование их технологий. Просто та форма, которую использовали американцы, а потом и мы,— наиболее оптимальна для космических аппаратов такого типа. Так что использование американцами внешнего облика советских проектов «Спираль» и «Бор» говорит о том, что инженеры СССР очень удачно выбрали форму ракетоплана», — поясняет ситуацию Железняков.

По мнению собеседника ФАН, не стоит удивляться тому, что даже после закрытия программы Space Shuttle американцы решили вернуться к использованию многоразовых транспортных космических кораблей.

«Сама идея многоразовых возвращаемых систем, что у нас, что у американцев, опередила свое время. В 70-80-е годы еще не подошло время использовать подобные машины. Мы все равно вернемся к форм-фактору шаттла. Когда это будет — сказать сложно, но какие-то шаги делаются уже сейчас. Это перспективные космические системы, и отказ от них носит временный характер. Вполне возможно, российские инженеры вновь займутся разработкой МТКК, так как это перспективное направление», — заключил академик.

Предполагается, что Dream Chaser будет доставлять на околоземную орбиту грузы и экипажи численностью до семи человек. Первый полет к МКС запланирован на 2020 год. Напомним, МиГ-105.11 — летный аналог экспериментального пилотируемого орбитального самолета, создававшегося в 70-е годы в ОКБ Микояна в рамках советской программы «Спираль». Космос-1374 — советский беспилотный космический спутник типа БОР-4, габаритно-весовая модель орбитального самолета, созданного по аналогичной с МиГ-105.11 программе. Был запущен 3 июня 1982 года с космодрома Капустин Яр.