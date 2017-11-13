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Академик рассказал, почему США использовали технологии СССР в ракетоплане Dream Chaser
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    Академик рассказал, почему США использовали технологии СССР в ракетоплане Dream Chaser

    14:04  13 Ноября 2017
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    Американский ракетоплан Dream Chaser

    Американский многоразовый космический корабль Dream Chaser совершил первую в истории успешную посадку. Об этом сообщили специалисты компании-разработчика Sierra Nevada Corporation.

    Использование американцами внешнего облика советских проектов «Спираль» и «Бор» говорит о том, что инженеры СССР очень удачно выбрали форму ракетоплана, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей академик Российской академии космонавтики имени К.Э. Циолковского Александр Железняков.


    Сообщается, что американский аппарат приземлился на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния. При этом нынешний спуск стал вторым для Dream Chaser. В 2013 году во время теста на планирование у корабля отказало шасси, и прототип получил серьезные повреждения.

    Стоит отметить, что компактный шаттл создавался на основе орбитального самолета США HL-20, который, в свою очередь, был скомпонован по образцу советского ракетоплана БОР-4, говорится на сайте американского аэрокосмического агентства.

    Советский орбитальный самолет "Спираль"

    «Нужно понимать, что инженеры Sierra Nevada не занимались воровством, они просто использовали некоторые наработки, может быть, свое понимание формы советских МТКК. А вообще, космическая техника, несмотря на то, что в США и России она развивается параллельно, имеет сходные очертания. Ведь наш «Буран» — это тоже не заимствование американской программы Space Shuttle, не использование их технологий. Просто та форма, которую использовали американцы, а потом и мы,— наиболее оптимальна для космических аппаратов такого типа. Так что использование американцами внешнего облика советских проектов «Спираль» и «Бор» говорит о том, что инженеры СССР очень удачно выбрали форму ракетоплана», — поясняет ситуацию Железняков.

    По мнению собеседника ФАН, не стоит удивляться тому, что даже после закрытия программы Space Shuttle американцы решили вернуться к использованию многоразовых транспортных космических кораблей.

    «Сама идея многоразовых возвращаемых систем, что у нас, что у американцев, опередила свое время. В 70-80-е годы еще не подошло время использовать подобные машины. Мы все равно вернемся к форм-фактору шаттла. Когда это будет — сказать сложно, но какие-то шаги делаются уже сейчас. Это перспективные космические системы, и отказ от них носит временный характер. Вполне возможно, российские инженеры вновь займутся разработкой МТКК, так как это перспективное направление», — заключил академик.

    Советский беспилотный космический корабль "Бор-4"

    Предполагается, что Dream Chaser будет доставлять на околоземную орбиту грузы и экипажи численностью до семи человек. Первый полет к МКС запланирован на 2020 год. Напомним, МиГ-105.11 — летный аналог экспериментального пилотируемого орбитального самолета, создававшегося в 70-е годы в ОКБ Микояна в рамках советской программы «Спираль». Космос-1374 — советский беспилотный космический спутник типа БОР-4, габаритно-весовая модель орбитального самолета, созданного по аналогичной с МиГ-105.11 программе. Был запущен 3 июня 1982 года с космодрома Капустин Яр.

    Автор: Сергей Чемеков
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    #россия #ссср #сша #москва #железняков #советский союз #шаттл #dream chaser #спираль #бор-4
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