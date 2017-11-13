Выборы-2018: законопроект о голосовании не по месту жительства разработан в Хакасии

Абакан, 13 ноября. Отдел информации и общественных связей избирательной комиссии Хакасии сообщил о создании законопроекта, значительно облегчающего «предвыборную жизнь» многим жителям региона, которые по тем или иным причинам не смогут проголосовать по месту своего жительства.

Согласно законопроекту предлагается внедрить новый инструмент обеспечения активного избирательного права и права на участие в референдуме граждан России, которые будут в день голосования находиться не по месту своего жительства.

Отмечается, что изменения затронут выборы губернатора Хакасии, депутатов ВС республики и референдумов.

Избиратель, который в день голосования будет находиться не дома, может подать в избирательную комиссию заявление о включении в список избирателей по месту нахождения и отдать свой голос на данном участке.

Напомним, выборы президента РФ пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания начнется в декабре текущего года.