Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

Москва, 13 ноября. Семья Михаила Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии. Информация появилась на официальной странице писателя во «ВКонтакте».

Как следует из обращения близких, церемония отпевания пройдет 15 ноября в 11.00 в соборе Александра Невского в Риге, а погребение – в Юрмале, на кладбище Яундубулты. Уточняется, что он, согласно последней воле, будет похоронен рядом со своим отцом.

Кроме того, семья Задорнова выразила благодарность всем за поддержку, теплые слова, сочувствие и проявленную деликатность. «Мы всегда знали, что у Михаила интеллигентный зритель», — отметили родственники.