Эксперт рассказал, как Трамп использует в своих целях бардак на Украине

Президенту США Дональду Трампу важно восстановить доверие между Америкой и Россией. Такое мнение высказал кандидат политических наук, эксперт российского совета по международным делам Илья Кравченко в эфире программы «Время покажет» на Первом канале. Ранее американский лидер заявил о том, что Россия может помочь США в решении наиболее актуальных проблем.

«Я хочу решить вопрос с Северной Кореей, Сирией, Украиной, терроризмом, и Россия может сильно помочь», — написал Трамп в своем Twitter.

«Для Трампа очень важно восстановить нарушенное доверие между нашими странами [Россией и США]. Этому может помочь разрешение украинского конфликта. Помочь в каком плане: Киев раньше был полностью подконтролен [США] и жаждал помощи от Штатов, теперь Киев стал немного неуправляемым. То есть, даже в официальных Штатах, в СМИ в том числе, говорят о том, что на Украине происходит какой-то бардак. Эта тенденция разворачивается дальше. Трамп будет использовать это в имиджевой составляющей», — подытожил Кравченко.

При этом эксперт отметил, что когда на арене мировой политики речь заходит о проблемах Украины, в первую очередь обсуждается «аннексия» Крыма Россией, и Трамп вынужден на этом останавливаться.

Крым вошел в состав России в 2014 году, за воссоединение полуострова и РФ проголосовало абсолютное большинство жителей Крыма.