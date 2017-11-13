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Зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования «Волна»
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    Зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования «Волна»

    16:28  13 Ноября 2017
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    М-1 «Волна» — это первый отечественный универсальный зенитно-ракетный комплекс, созданный специально для установки на корабли. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    17 августа 1956 года была начата разработка первого отечественного универсального ракетного комплекса М-1, который предназначался для кораблей проекта 61 и 63. Однако потом было решено ставить ЗРК на корабли проектов 58 и 62. Заметим, что «Волна» по многим элементам была унифицирована с сухопутным ЗРК С-125. Так, оба комплекса имели одинаковые ракеты (В-600, В-601 и прочее).

    Главным конструктором М-1 был Игнатьев И.А. (ВНИИ «Альтаир» — МСП), а главным конструктором ракеты В-600 стал П.Д. Грушин (МКБ «Факел» — МАП). 24 августа 1962 года М-1 вместе с ракетой В-600 был принят на вооружение Военно-Морского флота. Название «Волна» зенитно-ракетный комплекс получил позднее, в свою очередь ракета В-600 — несекретный индекс 4К90.

    В 1964 году «Волна» была оснащена новейшей ракетой В-601 (4К91), предназначенной поражать цели, которые находятся на высотах свыше 10 километров. В течение 1967 года этот ЗРК получили первые семь кораблей.

    При внутрикомплексной модернизации зенитно-ракетного комплекса основные усовершенствования касались аппаратуры управления и самих зенитных ракет. ЗРК с ракетами В-601 носил наименование «Волна-М», с ракетами В-601М — «Волна-Н», с ракетами В-611 — «Волна-11», с усиленной помехозащищенностью — «Волна-П» (был принят на вооружение в 1976 году).

    Зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования «Волна»

    Помехозащищенность комплекса «Волна-П» обеспечивалась повышением помехозащищенности радиоканалов управления ракетой и введением в систему управления оптикоэлектронного канала сопровождения цели. Зенитно-ракетный комплекс корабельного базирования «Волна» в 1980-х стал называться ударным (УЗРК) и мог вести огонь ракетами по надводным целям.

    В дальнейшем, когда появилась серьезная проблема защиты кораблей от низколетящих противокорабельных ракет, была проведена еще одна модернизация комплекса («Волна-Н») с использованием ракеты В-601М, которая обеспечивает поражение цели на высоте трех-пяти метров над гребнем волны.

    Несмотря на отдельные недостатки, зенитно-ракетный комплекс М-1 «Волна» в целом оказался удачным, получив широкое распространение в отечественном Военно-Морском флоте. Этот ЗРК до сих пор находится на вооружении.

    Автор: Илья Муромский
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #россия #армия #флот
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