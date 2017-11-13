Путин встретится с президентом Южной Осетии 14 ноября

Москва, 13 ноября. Глава Российской Федерации Владимир Путин планирует 14 ноября 2017 года провести переговоры с президентом Южной Осетии Анатолием Бибиловым. Об этом сообщили в понедельник представители Кремля.

Речь идет об официальном визите Бибилова в РФ. В рамках переговоров стороны планируют обсудить вопросы двустороннего сотрудничества.

«Главы государств обсудят актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, аспекты многоплановой работы по реализации Договора между Российской Федерацией и Республикой Южная Осетия о союзничестве и интеграции от 18 марта 2015 года, а также дальнейшие пути совершенствования внешнеполитической координации», — указано в заявлении.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент России Владимир Владимирович Путин встретится с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 13 ноября 2017 года в Сочи.

Владимир Путин. Биография