Карта New York Times с российским Крымом возмутила украинцев

Нью-Йорк, 13 ноября. Американское издание The New York Times опубликовало статью с картой, на которой Крым отмечен тем же цветом, что и территория России.

Авторы материала подписали, что Крым является «спорной территорией».

Возмутился статьей российский шахматист Гарри Каспаров, написав в своем микроблоге в социальной сети Twitter, что якобы «Крым — это Украина. Исправьте это!».

Украинцы возмущены материалом издания и отмечают, что «Крым является частью Украины», возвращение полуострова якобы «вопрос времени».

Впрочем, американские читатели The New York Times согласны с тем, что Крым является частью России.

Пользователь под ником Ben поинтересовался: «Как вы считаете, вернется ли Крым в состав Украины». Другой участник дискуссии предположил, что «Никогда».

Еще один пользователь указал, что Google Maps также считает Крым российским.

Напомним, Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с РФ.