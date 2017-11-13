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Украина
Карта New York Times с российским Крымом возмутила украинцев
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    Карта New York Times с российским Крымом возмутила украинцев

    13:41  13 Ноября 2017
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    Карта New York Times с российским Крымом возмутила украинцев

    Нью-Йорк, 13 ноября. Американское издание The New York Times опубликовало статью с картой, на которой Крым отмечен тем же цветом, что и территория России. 

    Авторы материала подписали, что Крым является «спорной территорией». 

    Возмутился статьей российский шахматист Гарри Каспаров, написав в своем микроблоге в социальной сети Twitter, что якобы «Крым — это Украина. Исправьте это!». 

    Карта New York Times с российским Крымом возмутила украинцев

    Украинцы возмущены материалом издания и отмечают, что «Крым является частью Украины», возвращение полуострова якобы «вопрос времени». 

    Впрочем, американские читатели The New York Times согласны с тем, что Крым является частью России. 

    Карта New York Times с российским Крымом возмутила украинцев

    Пользователь под ником Ben поинтересовался: «Как вы считаете, вернется ли Крым в состав Украины». Другой участник дискуссии предположил, что «Никогда». 

    Карта New York Times с российским Крымом возмутила украинцев

    Еще один пользователь указал, что Google Maps также считает Крым российским. 

    Напомним, Крым стал российским после проведенного в марте 2014 года референдума, по итогам которого более 96% крымчан и жителей Севастополя высказались за воссоединение полуострова с РФ. 

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #крым
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