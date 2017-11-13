Дейр-эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ 30 километров в районе Аль-Меядина

Аль-Меядин, 13 ноября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от «Исламского государства»1 шесть населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор.

Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники в Сирии, что правительственные войска освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) территорию протяженностью в 30 километров к югу от населенного пункта Аль-Меядин.

В ходе столкновений игиловцы потеряли контроль над поселениями Бир-эль-Дахул, Аль-Дахул, Бир-Хадр-Майи, Бир-Хаба, Абу Аль-Хабая и Бир-Дахам, а также холмами Тал-Мелем и Тал Аль-Гуфран. Воздушную поддержку сирийцам оказывают ВКС РФ, отмечает «Аль-Масдар».

1 Организация запрещена на территории РФ.