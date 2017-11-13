Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Бывший владелец Черкизовского рынка объявлен в международный розыск
Весь мир
Дейр-эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ 30 километров в районе Аль-Меядина
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Дейр-эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ 30 километров в районе Аль-Меядина

    13:42  13 Ноября 2017
    32

    Дейр-эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ 30 километров в районе Аль-Меядина

    Аль-Меядин, 13 ноября. Сирийская армия при поддержке ВКС РФ освободила от «Исламского государства»1 шесть населенных пунктов в провинции Дейр-эз-Зор.

    Арабское информационное агентство «Аль-Масдар» сообщило со ссылкой на военные источники в Сирии, что правительственные войска освободили от боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России) территорию протяженностью в 30 километров к югу от населенного пункта Аль-Меядин.

    В ходе столкновений игиловцы потеряли контроль над поселениями Бир-эль-Дахул, Аль-Дахул, Бир-Хадр-Майи, Бир-Хаба, Абу Аль-Хабая и Бир-Дахам, а также холмами Тал-Мелем и Тал Аль-Гуфран. Воздушную поддержку сирийцам оказывают ВКС РФ, отмечает «Аль-Масдар».

    Дейр-эз-Зор: САА при поддержке ВКС РФ зачистила от ИГ 30 километров в районе Аль-Меядина

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #сирия #иг #вкс рф #саа #дейр-эз-зор #аль-меядин
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        51
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        728
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        1971
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        489