Выборы-2018: список претендентов на пост президента продолжит расти

Москва, 13 ноября. Список претендентов на пост президента России продолжит расти, заявил политолог Дмитрий Орлов.

Орлов обратил внимание, что в настоящее время желание участвовать в выборах-2018 изъявили и телеведущая Ксения Собчак, и журналистка Екатерина Гордон, и звезда фильма для взрослых Елена Беркова, и скандально известный бизнесмен Сергей Полонский, которого обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей при строительстве элитного жилья.

Орлов считает, что шанс пройти во второй этап выборов среди озвученных кандидатов есть только у Собчак.

«Для этого нужна серьезная агитационная машина. Деньги. И общенациональная известность. У Собчак эта известность есть», — пояснил он.

Также к списку присоединился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Предполагается, что о намерении баллотироваться в президенты изъявит и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политолог ожидает продолжение роста списка участников выборов-2018.