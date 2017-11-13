Выборы-2018: список претендентов на пост президента продолжит расти
Москва, 13 ноября. Список претендентов на пост президента России продолжит расти, заявил политолог Дмитрий Орлов.
Орлов обратил внимание, что в настоящее время желание участвовать в выборах-2018 изъявили и телеведущая Ксения Собчак, и журналистка Екатерина Гордон, и звезда фильма для взрослых Елена Беркова, и скандально известный бизнесмен Сергей Полонский, которого обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей при строительстве элитного жилья.
Орлов считает, что шанс пройти во второй этап выборов среди озвученных кандидатов есть только у Собчак.
«Для этого нужна серьезная агитационная машина. Деньги. И общенациональная известность. У Собчак эта известность есть», — пояснил он.
Также к списку присоединился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Предполагается, что о намерении баллотироваться в президенты изъявит и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политолог ожидает продолжение роста списка участников выборов-2018.
«Я думаю, что граждане постепенно устанут вот от этого карнавала, — цитирует его телеканал ТВЦ. — И будут востребованы традиционные, ответственные, серьезные политики. И мы будем наблюдать второй этап компании. Более серьезный, более спокойный и он, я думаю, начнется, когда будет официально объявлена избирательная кампания».