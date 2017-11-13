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Политика
Выборы-2018: список претендентов на пост президента продолжит расти
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    Выборы-2018: список претендентов на пост президента продолжит расти

    13:48  13 Ноября 2017
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    Выборы-2018: список претендентов на пост президента продолжит расти

    Москва, 13 ноября. Список претендентов на пост президента России продолжит расти, заявил политолог Дмитрий Орлов.

    Орлов обратил внимание, что в настоящее время желание участвовать в выборах-2018 изъявили и телеведущая Ксения Собчак, и журналистка Екатерина Гордон, и звезда фильма для взрослых Елена Беркова, и скандально известный бизнесмен Сергей Полонский, которого обвинили в хищении 2,5 миллиарда рублей при строительстве элитного жилья.

    Орлов считает, что шанс пройти во второй этап выборов среди озвученных кандидатов есть только у Собчак.

    «Для этого нужна серьезная агитационная машина. Деньги. И общенациональная известность. У Собчак эта известность есть»,  — пояснил он.

    Выборы-2018: список претендентов на пост президента продолжит расти

    Также к списку присоединился лидер КПРФ Геннадий Зюганов. Предполагается, что о намерении баллотироваться в президенты изъявит и лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политолог ожидает продолжение роста списка участников выборов-2018.

    «Я думаю, что граждане постепенно устанут вот от этого карнавала, — цитирует его телеканал ТВЦ. — И будут востребованы традиционные, ответственные, серьезные политики. И мы будем наблюдать второй этап компании. Более серьезный, более спокойный и он, я думаю, начнется, когда будет официально объявлена избирательная кампания».

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #орлов #выборы-2018 #кандидаты
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