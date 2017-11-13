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Политика
Ушаков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа
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    Ушаков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    16:00  13 Ноября 2017
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    Ушаков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Москва, 13 ноября. Помощник президента России Юрий Ушаков ответил на вопрос, могут ли встретиться в ближайшее время российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп.

    Ушакову задали вопрос о вероятности новой встречи Путина и Трампа после саммита во Вьетнаме. Журналисты поинтересовались, могли бы лидеры двух стран встретиться в ближайшее время.

    «Я пока этого в ближайшие недели что-то не вижу», — ответил помощник главы России.

    «Сейчас были контакты многочисленные в Дананге, — напомнил Ушаков, — пока о других я не слышал даже».

    Ушаков ответил на вопрос о новой встрече Путина и Трампа

    Напомним, Путин и Трамп провели встречу «на ходу» в рамках саммита АТЭС, который прошел во вьетнамском городе Дананг 10 и 11 ноября. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Псков ранее объяснил, почему стороны не смогли провести полноформатные переговоры.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #путин #трамп #ушаков #встреча
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