Почему Роскомнадзор выступил против биоидентификации детей

Глава Роскомнадзора Александр Жаров выступил за запрет биоидентификации детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста. Об этом он заявил в ходе конференции «Защита персональных данных». Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Сегодня некоторые производители уже всерьез настроены на внедрение голосовой аутентификации. Разумеется, необходимо обеспечить информированное согласие пользователей на такую идентификацию и полностью исключить биометрическую идентификацию детей и подростков до достижения ими дееспособного возраста», — заявил Жаров.

Цифровая эпоха

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов в беседе с ФАН выразил мнение, что, к сожалению, в эпоху цифровых технологий многие недооценивают опасность утечки персональных данных.

«Помню, как еще в 90-х многие смеялись над утверждениями особо верующих товарищей о том, что ИНН — начало пути к печати Антихриста. Сегодня многие так же воспринимают информацию о сборе биоматериалов россиян американцами. Тем не менее надо учитывать, что цифровая эпоха неизбежно усиливает контроль государства над индивидуумом. Этот процесс шел веками: когда-то у людей не было вообще документов, не было границ между странами, и преступники, совершив преступление, могли свободно перемещаться по миру. Сегодня процессы усиления контроля идут быстрее, в ногу с прогрессом, и это неизбежность. Другой вопрос, с какой целью собираются данные и кем», — добавил Дмитрий Родионов.

По словам эксперта, вопрос приоритета личной свободы и общественной безопасности стар, как мир. Его еще долго будут использовать противники действующих властей во всех странах.

«Однако одно дело, когда твои персональные данные собирает свое государство, другое — когда чужое, к тому же не самое дружески к нам настроенное. Зачем оно их собирает — вопрос хороший, и тут есть богатая почва для конспирологии. Но лучше бы обезопасить себя и помешать этому вызывающему много вопросов процессу. Сегодня многие производители техники внедрили аудиоидентификацию, идентификацию лиц, отпечатков пальцев и так далее. Причем, главным образом, американские и производители из стран, находящихся под влиянием США, чья продукция у нас, к сожалению, очень популярна за неимением отечественных аналогов. Это огромный спектр устройств и программ. И с этим давно надо что-то делать», — рассказал Дмитрий Родионов.

Как заметил эксперт, если в стратегических отраслях мы все же используем отечественные разработки, то в том, что касается товаров широкого потребления, американская продукция занимает существенную часть рынка. Опять же, кто-то отмахнется, скажет, что все это ерунда и что нельзя запрещать гражданам пользоваться той техникой и тем ресурсом, которыми они хотят пользоваться.