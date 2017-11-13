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Политика
Экс-министр ДНР рассказал, как в Израиле изменилось отношение к украинцам
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    Экс-министр ДНР рассказал, как в Израиле изменилось отношение к украинцам

    16:06  13 Ноября 2017
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    Экс-министр ДНР рассказал, как в Израиле изменилось отношение к украинцам

    Москва, 13 ноября. Бывший глава МИД ДНР Александр Кофман опроверг заявления о поддержке Украины и украинцев жителями Израиля. Он подчеркнул, что они, напротив, сочувствуют Донбассу и желают ему победы.

    По словам Кофмана, украинцы буквально «заполонили Израиль», а их вызывающее поведение негативно сказалось на отношении к ним местных жителей после событий на Майдане. Экс-министр ДНР убежден, что не слишком радушное отношения израильтян к украинцам повлияло на и без того невысокие шансы на въезд в страну, которые не превышают 2%. При этом украинцы продолжают просить у Израиля политическое убежище, заявляя, что «страдают от власти», а их предки «боролись с нацизмом», однако чаще всего выясняется, что они участвовали в перевороте 2014 года и проживают там, где националистические настроения развиты сильнее всего, заявил Кофман.

    При этом заявления о «проукраинском Израиле» являются не более чем «глупостью», и отношение к украинцам там — «жалостливое и презрительное», в то время как Донбассу жители Израиля симпатизируют и желают ему удачи и победы.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #днр #украина #израиль #кофман
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