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«Хезболла»: Отставка премьера Ливана Харири является антиконституционной
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    «Хезболла»: Отставка премьера Ливана Харири является антиконституционной

    13:21  13 Ноября 2017
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    «Хезболла»: Отставка премьера Ливана Харири является антиконституционной

    Бейрут, 13 ноября. Лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Саудовская Аравия насильно удерживает премьер-министра Ливана Саада Харири.

    Насралла сообщил, что премьер-министр Ливана под давлением режима саудитов был вынужден подать в отставку, что положило конец периоду безопасности  и политико-экономической стабильности в стране, длившемуся один год.

    Саад Харири зачитал заявление о собственной отставке, написанное лидерами Саудовской Аравии и сейчас удерживается на территории Королевства. Насралла призвал Харири вернуться в Ливан и принять любое решение без давления саудитов. Лидер сопротивления подчеркнул, что отставка Харири противоречит конституции Ливана и не имеет какой-либо юридической силы.

    «Хезболла»: Отставка премьера Ливана Харири является антиконституционной

    Автор: Алексей Громов
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    #саудовская аравия #хезболла #хасан насралла #саад харири
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