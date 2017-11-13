«Хезболла»: Отставка премьера Ливана Харири является антиконституционной

Бейрут, 13 ноября. Лидер движения «Хезболла» Хасан Насралла заявил, что Саудовская Аравия насильно удерживает премьер-министра Ливана Саада Харири.

Насралла сообщил, что премьер-министр Ливана под давлением режима саудитов был вынужден подать в отставку, что положило конец периоду безопасности и политико-экономической стабильности в стране, длившемуся один год.

Саад Харири зачитал заявление о собственной отставке, написанное лидерами Саудовской Аравии и сейчас удерживается на территории Королевства. Насралла призвал Харири вернуться в Ливан и принять любое решение без давления саудитов. Лидер сопротивления подчеркнул, что отставка Харири противоречит конституции Ливана и не имеет какой-либо юридической силы.