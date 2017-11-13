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Украинский беспилотник пересек границу России на высокой скорости
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    Украинский беспилотник пересек границу России на высокой скорости

    13:04  13 Ноября 2017
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    Украинский беспилотник пересек границу России на высокой скорости

    Брянск, 13 ноября. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в минувшее воскресенье оказался в воздушном пространстве России в Брянской области. Об этом рассказал в понедельник источник, который знаком с ситуацией.

    «Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало накануне вечером и подало соответствующий сигнал о незаконном пересечении украинско-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — отметил источник.

    Собеседник отметил, что дрон, видимо, пытался пересечь границу и остаться незамеченным за счет высокой скорости 130 километров в час, сообщает «Интерфакс»

    Украинский беспилотник пересек границу России на высокой скорости

    Напомним, в начале ноября этого года глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина планирует запустить «стратегический беспилотник» над Камчаткой.

    Автор: Дана Балан
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    #россия #украина #беспилотник #граница #дрон
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