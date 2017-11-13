Украинский беспилотник пересек границу России на высокой скорости

Брянск, 13 ноября. Украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) в минувшее воскресенье оказался в воздушном пространстве России в Брянской области. Об этом рассказал в понедельник источник, который знаком с ситуацией.

«Радиолокационное оборудование в автоматическом режиме зафиксировало накануне вечером и подало соответствующий сигнал о незаконном пересечении украинско-российской границы под Брянском украинским беспилотником», — отметил источник.

Собеседник отметил, что дрон, видимо, пытался пересечь границу и остаться незамеченным за счет высокой скорости 130 километров в час, сообщает «Интерфакс».

Напомним, в начале ноября этого года глава Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Александр Турчинов заявил, что Украина планирует запустить «стратегический беспилотник» над Камчаткой.