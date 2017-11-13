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Общество
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Украина
Для снесенных на заводах Порошенко Лениных и Марксов создадут музей в Киеве
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    Для снесенных на заводах Порошенко Лениных и Марксов создадут музей в Киеве

    12:59  13 Ноября 2017
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    Для снесенных на заводах Порошенко Лениных и Марксов создадут музей в Киеве

    Киев, 13 ноября. В Киевской раде рассказали, что будет со снесенными в разных уголках Украины памятниками советских времен. По словам секретаря Владимира Прокопива, скульптуры поместят в новый Музей монументальной пропаганды СССР.

    Он расположится под открытым небом, на главной аллее в парковой зоне ВДНХ. Сюда привезут Ильичей и Марксов, в том числе, и с заводов президента Петра Порошенко.

    Его первый экспонат — памятник Николаю Щорсу с бульвара Шевченко — представила община Киева. Всего, как отметил Прокопив, там установят 42 памятника, в том числе привезенных из других областей.

    «Изначально проект был инициативный, киевский. Сейчас мы рассчитываем на статус национального музея и на поддержку Министерства культуры в этом вопросе», — добавил он в комментарии украинским «Вестям».

    Ожидается, что открытие экспозиции состоится уже в следующем году. При этом организаторы не опасаются, что аллею с памятниками могут атаковать радикалы и националисты.

    «Идея музея такая, что устраивает всех. Мы убираем памятники из публичного пространства, что устраивает крайне правых, с другой стороны, памятники тщательно охраняются, что устраивает крайне левых», — пояснил Прокопив. 

    При этом он особо отметил, что в музей попадут не все снесенные памятники, ведь «это не склад».  

    «В музей попадут только скульптуры, которые представляют какую-то ценность», — говорит Прокопив.

    Так, в музее точно можно будет увидеть скульптуру «Булыжник — оружие пролетариата», бюст Карла Маркса с территории кондитерской фабрики «Рошен». памятник комсомольцу из парка «Нивки», скульптура Павки Корчагина из Боярки, а также памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» из Новой Дарницы в Киеве.

    Как уточняют «Вести», в музее хотят сделать несколько разделов: «Ленин в образах студента и ребенка», «Идеологические герои», куда поместят скульптуры Щорса, Котовского, Дзержинского, Артема, Сергея Кирова. 
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
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    #украина #декоммунизация #музей #памятники
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