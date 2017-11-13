Для снесенных на заводах Порошенко Лениных и Марксов создадут музей в Киеве

Киев, 13 ноября. В Киевской раде рассказали, что будет со снесенными в разных уголках Украины памятниками советских времен. По словам секретаря Владимира Прокопива, скульптуры поместят в новый Музей монументальной пропаганды СССР.

Он расположится под открытым небом, на главной аллее в парковой зоне ВДНХ. Сюда привезут Ильичей и Марксов, в том числе, и с заводов президента Петра Порошенко.

Его первый экспонат — памятник Николаю Щорсу с бульвара Шевченко — представила община Киева. Всего, как отметил Прокопив, там установят 42 памятника, в том числе привезенных из других областей.

«Изначально проект был инициативный, киевский. Сейчас мы рассчитываем на статус национального музея и на поддержку Министерства культуры в этом вопросе», — добавил он в комментарии украинским «Вестям».

Ожидается, что открытие экспозиции состоится уже в следующем году. При этом организаторы не опасаются, что аллею с памятниками могут атаковать радикалы и националисты.

«Идея музея такая, что устраивает всех. Мы убираем памятники из публичного пространства, что устраивает крайне правых, с другой стороны, памятники тщательно охраняются, что устраивает крайне левых», — пояснил Прокопив.

При этом он особо отметил, что в музей попадут не все снесенные памятники, ведь «это не склад».

«В музей попадут только скульптуры, которые представляют какую-то ценность», — говорит Прокопив.

Так, в музее точно можно будет увидеть скульптуру «Булыжник — оружие пролетариата», бюст Карла Маркса с территории кондитерской фабрики «Рошен». памятник комсомольцу из парка «Нивки», скульптура Павки Корчагина из Боярки, а также памятник экипажу бронепоезда «Таращанец» из Новой Дарницы в Киеве.

Как уточняют «Вести», в музее хотят сделать несколько разделов: «Ленин в образах студента и ребенка», «Идеологические герои», куда поместят скульптуры Щорса, Котовского, Дзержинского, Артема, Сергея Кирова.

