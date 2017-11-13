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Сирия: как российские военные ЦПВС в провинции Хомс способствуют процессу мирного урегулирования
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    Сирия: как российские военные ЦПВС в провинции Хомс способствуют процессу мирного урегулирования

    16:09  13 Ноября 2017
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    Сирия: как российские военные ЦПВС в провинции Хомс способствуют процессу мирного урегулирования

    Российский Центр по примирению враждующих сторон (ЦПВС) продолжает способствовать возвращению Сирии к мирной жизни. Кроме проведения гуманитарных акций по доставке населению всего необходимого и оказанию медицинской помощи пострадавшим от действий боевиков, российские военные также помогают проводить работу по подготовке Конгресса сирийского национального диалога, который состоится Сочи.

    Как сообщил на регулярном брифинге в Сирии начальник ЦПВС генерал-лейтенант Сергей Кураленко, к офицерам Центра по примирению обратились участники одного из вооруженных формирований «умеренной» оппозиции, дислоцирующегося на территории зоны деэскалации Хомс, и изъявили желание участвовать в предстоящем Конгрессе:

    «Они попросили оказать содействие в разрешении вопроса их выезда для участия в мероприятии. Российская сторона приступила к согласованию данного вопроса. Центром по примирению враждующих сторон продолжается мониторинг обстановки в зонах деэскалации».

    Сирия: как российские военные ЦПВС в провинции Хомс способствуют процессу мирного урегулирования

    Военный эксперт, главный редактор информационно-аналитического центра «Кассад» Борис Рожин в беседе с Федеральным агентством новостей (ФАН) рассказал, что ситуация в зоне деэскалации Хомс связана с так называемым Растанским котлом, который расположен в районе административной границы провинций Хама и Хомс:

    «Там находятся различные группировки боевиков, начиная от «умеренной» «Сирийской свободной армии» и заканчивая террористической «Джебхат ан-Нусрой»1 (запрещено в РФ). Они делят этот анклав на зоны влияния, то есть там нет какой-то монолитной структуры, но все эти группировки имеют внешних спонсоров в лице Турции, Саудовской Аравии, Катара и так далее. Если Россия договаривается о процессе деэскалации и запуске процесса правового урегулирования, скажем, с Турцией или Саудовской Аравией, подконтрольные им группировки могут быть задействованы в переговорном процессе в той же Женеве, как были задействованы протурецкие группировки после заключения соглашений в Астане».

    Как объяснил эксперт, если сейчас процесс привлечения группировок из Растанского котла войдет в практическую фазу, и представители этих группировок, считающихся формально «умеренными», появятся на международных площадках, где ведутся переговоры о будущем Сирии, с подачи их внешних спонсоров они включаются в процесс межсирийского урегулирования:

    «Понятное дело, что с боевиками группировок, которые не относятся к числу «умеренных», например, «Джебхат ан-Нусра» (запрещено в РФ) или «Джунд аль-Акса», никто разговаривать не будет. А если сейчас процесс привлечения группировок вышел на уровень подключения российских военных и дипломатов, я предположу, что есть какие-то договоренности со спонсорами боевиков, и, как следствие, война в районе Растанского котла окончательно сворачивается, и постепенно боевики вовлекаются в процесс межсирийского урегулирования».

    Сирия: как российские военные ЦПВС в провинции Хомс способствуют процессу мирного урегулирования

    Наш собеседник обратил внимание, что для сирийцев это важный  момент, потому что окончание боевых действий в перспективе должно способствовать полному разблокированию трассы ХомсХама.

    «Из-за анклава боевиков приходится делать очень солидный крюк, что мешает операциям в центральных районах страны. Эта трасса используется, в основном, для доставки гуманитарных грузов, там есть различные договоренности еще со времен первой сделки с Турцией. Но проблема в том, что сирийская армия заинтересовано в том, чтобы иметь полноценный трафик военных грузов по этой трассе, что очень важно для идущих операций на севере и северо-востоке Хамы».

    Эксперт также отметил, что группировки, которые действуют в провинции Хомс зачастую связаны с теми, что действуют в Хаме:

    «И при обострении военных действий в Аль-Латаминском кармане или к западу от Алеппо у САА возникают проблемы: боевики в Растанском котле всячески тормозят отправку грузов и усложняют ситуацию для сирийских войск в Идлибе или на севере Хамы. Пока не решена проблема Идлиба, эти группировки  в принципе могут периодически, делая вид, что ведут переговоры, совершать нападения или препятствовать деятельности сирийской армии».

    Сирия: как российские военные ЦПВС в провинции Хомс способствуют процессу мирного урегулирования

    По мнению нашего собеседника, за последние полтора года ЦПВС достигли большого прогресса в плане «замирения» части анклавов и территорий Сирии:

    «На этих участках война прекращается, что постепенно дает возможность начать процесс интеграции этих анклавов боевиков в сирийскую действительность и, с другой стороны, освобождать часть сирийских войск для ведения операций в тех районах страны, где боевые действия продолжаются. Освобождение целой серии анклавов, в том числе и при посредничестве России, позволило высвободить от 15 до 20 тысяч человек, которые использовались в операциях в Центральной Сирии или провинции Дейр-эз-Зор».

    Этот процесс «замирения», как рассказал эксперт, связан как с деятельностью сирийских посредников, так и с деятельностью сирийского Министерства по национальному примирению, которое позволяет значительной части боевиков, сдающих оружие и не замеченных в каких-то кровавых преступлениях, вернуться к мирной жизни и взаимодействовать с возвращающимися органами власти на местах.

    «Этот процесс реализуется, и Россия играет в этом очень большую роль. Военные успехи, достигнутые при помощи России, производят впечатление как на боевиков, так и на их внешних спонсоров, которые потянулись в Москву с 2016-го года один за другим».

    Сирия: как российские военные ЦПВС в провинции Хомс способствуют процессу мирного урегулирования

    Наш эксперт считает предстоящий Конгресс национального сирийского диалога важным подготовительным этапом мирного урегулирования сирийского конфликта:

    «Основной площадкой, согласно недавнему совместному заявлению Владимира Путиным и Дональда Трампа, является Женева, где должны собраться все ключевые стороны. Но есть ряд проблем, связанных  с неопределенным статусом курдской делегации, поскольку Турция всячески блокирует участие курдов в послевоенном урегулировании, оставляя для США различные сценарии использования курдского фактора с целью затягивания войны, ослабления Башара Асада и российского влияния в регионе».

    Эксперт подчеркнул, что, пока не будут достигнуты ключевые договоренности по курдам и южным районам страны, где США до сих пор не ушли из Ат-Танфа, проведение промежуточных конференций будут способствовать выработке отдельных решений, которые в будущем лягут в основу полномасштабного договора о урегулировании:

    «А сейчас идет очень серьезная работа по постепенному сближению позиций. Большинство сторон уже вынуждены были признать, что Башар Асад на переходный период остается, и это часть реальности, с которой им нужно мириться. Россия, предоставляя такую площадку, показывает свою роль в процессе именно окончания сирийской войны».  

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Никита Расторгуев
    © 2017 Федеральное агентство новостей
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    #сирия #хама #идлиб #хомс #центр по примирению враждующих сторон #умеренная оппозиция #цпвс
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