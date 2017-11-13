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Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заключила перемирие с «Харакат Нуреддин аз-Зинки»
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заключила перемирие с «Харакат Нуреддин аз-Зинки»

    12:56  13 Ноября 2017
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    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заключила перемирие с «Харакат Нуреддин аз-Зинки»

    Алеппо, 13 ноября. Боевики «Джебхат ан-Нусры» заключили соглашение со своими бывшими союзниками.

    Командование террористической группировки «Джебхат ан-Нусра1» (запрещена в России) решило заключить перемирие с лидерами «Харакат Нуреддин аз-Зинки», которые действуют к востоку от крупнейшего города Сирийской арабской республики Алеппо.

    Ранее сообщалось о затяжных столкновениях между боевиками данных группировок. Одно время «Аз-Зинки» входили в состав «Джебхат ан-Нусры», но после ряда арестов некоторых главарей исламисты начали боевые действия против «Ан-Нусры». Потери несли обе стороны. Сейчас, видимо, они снова решили объединиться на фоне нового наступления сирийской армии в провинции Алеппо.

    Алеппо: «Джебхат ан-Нусра» заключила перемирие с «Харакат Нуреддин аз-Зинки»

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
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    #сирия #алеппо #джебхат ан-нусра #харакат нуреддин аз-зинки
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