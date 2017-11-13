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Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева
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    Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

    12:53  13 Ноября 2017
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    Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

    Москва, 13 ноября. Замоскворецкий суд столицы снова вызвал для допроса в суд главу компании «Роснефть» Игоря Сечина по делу в отношении экс-главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в крупной взятке.

    По имеющимся данным, соответствующее прошение стороны защиты удовлетворила судья Лариса Семенова.

    «Направить в адрес Сечина повестку на заседание 15 ноября», — зачитала она вердикт суда.

    Кроме того, на заседание повторно вызван сотрудник Федеральной службы безопасности Александр Колиниченко, передает «Интерфакс»

    Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

    Напомним, в понедельник, 13 ноября, Сечин не явился в суд для дачи свидетельских показаний, хотя, как отметила судья, повестки направлялись телеграммой, по факсу и приставом.

    Семенова отметила, что пока неизвестно, по какой причине Сечин не явился в суд.

    Напомним, 15 ноября минувшего года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева по делу о коррупции.

    Автор: Дана Балан
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    #суд #коррупция #улюкаев #сечин
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