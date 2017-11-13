Сечина повторно вызвали в суд по делу Улюкаева

Москва, 13 ноября. Замоскворецкий суд столицы снова вызвал для допроса в суд главу компании «Роснефть» Игоря Сечина по делу в отношении экс-главы министерства экономического развития Алексея Улюкаева, обвиняемого в крупной взятке.

По имеющимся данным, соответствующее прошение стороны защиты удовлетворила судья Лариса Семенова.

«Направить в адрес Сечина повестку на заседание 15 ноября», — зачитала она вердикт суда.

Кроме того, на заседание повторно вызван сотрудник Федеральной службы безопасности Александр Колиниченко, передает «Интерфакс».

Напомним, в понедельник, 13 ноября, Сечин не явился в суд для дачи свидетельских показаний, хотя, как отметила судья, повестки направлялись телеграммой, по факсу и приставом.

Семенова отметила, что пока неизвестно, по какой причине Сечин не явился в суд.

Напомним, 15 ноября минувшего года Следственный комитет РФ сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева по делу о коррупции.