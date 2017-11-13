Депутат Швыткин о новых вольностях в армии США: Вашингтон явно готовится к войнам

Командование армии США решило снять запрет на прием в войска новобранцев с психическими проблемами, сообщает USA Today.

Такое решение может привести к тому, что пострадает население тех стран, где действует американская армия, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей заместитель председателя Комитета ГД по обороне и безопасности Юрий Швыткин.

Как отмечает издание, теперь в вооруженные силы Соединенных Штатов Америки могут быть приняты люди, страдающие биполярными аффективными расстройствами, депрессиями, алкоголизмом или наркоманией. Кроме того, в среду рекрутеров могут войти и те, кто занимается самоповреждением.

Такие поблажки, по словам специалистов USA Today, необходимы, чтобы набрать 80 тысяч человек к сентябрю 2018 года.

«Все это ненормально, я очень удивлен такому решению, так как в горячие точки отбирают, как правило, наиболее подготовленных бойцов. Подготовленных как физически, так и психологически. А снятие запрета на набор неуравновешенных солдат приведет к тому, что начнет страдать население тех стран, где действуют американские военнослужащие. Можно будет ожидать увеличения количества военных преступлений — изнасилований, мародерства, убийств с применением личного огнестрельного оружия и т.д. Это очень опасно, армия США разлагается изнутри», — поясняет ситуацию Швыткин.

По мнению народного избранника, в первую очередь ситуация коснется Афганистана, Ирака и Сирии, где чуть ли не на постоянной основе действует армия Соединенных Штатов Америки.

«Кроме того, анализируя общемировую обстановку, можно прийти к выводу, что происходит обострение ситуаций в зонах военных конфликтов. И я не исключаю, что Пентагон вынашивает планы по усилению присутствия своих солдат в той или иной стране. А возможно, последует введение военного контингента на территорию какого-нибудь нового государства. В Вашингтоне явно готовятся к новым войнам, раз командование пошло на такой необдуманный шаг и решило таким необычным способом решить проблему нехватки личного состава», — заключил собеседник ФАН.

Напомним, в 2016 году, когда было необходимо набрать 69 тысяч новобранцев, в вооруженные силы США было разрешено принимать молодых людей, ранее употреблявших марихуану, а также показавших плохие результаты на вступительных испытаниях. При этом желающим вступить в ряды армии было предложено финансовое вознаграждение.