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Чемпион мира по тяжелой атлетике Албегов отстранен из-за допинг-скандала
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    Чемпион мира по тяжелой атлетике Албегов отстранен из-за допинг-скандала

    12:58  13 Ноября 2017
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    Чемпион мира по тяжелой атлетике Албегов отстранен из-за допинг-скандала

    Москва, 13 ноября. Российский спортсмен, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Руслан Албегов отстранен от выступлений из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

    «Спортсмен временно отстранен в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил», — рассказали представители федерации.

    В организации заверили, что если факт употребления запрещенных веществ российским спортсменом не подтвердится, его снова допустят к участию в соревнованиях.

    Чемпион мира по тяжелой атлетике Албегов отстранен из-за допинг-скандала

    «IWF не будет делать никаких дополнительных комментариев по делу до его закрытия», — заявили в пресс-службе.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #допинг #отстранение #тяжелая атлетика #албегов #iwf
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