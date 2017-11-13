Чемпион мира по тяжелой атлетике Албегов отстранен из-за допинг-скандала

Москва, 13 ноября. Российский спортсмен, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Руслан Албегов отстранен от выступлений из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).

«Спортсмен временно отстранен в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил», — рассказали представители федерации.

В организации заверили, что если факт употребления запрещенных веществ российским спортсменом не подтвердится, его снова допустят к участию в соревнованиях.