Чемпион мира по тяжелой атлетике Албегов отстранен из-за допинг-скандала
Москва, 13 ноября. Российский спортсмен, двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике Руслан Албегов отстранен от выступлений из-за подозрений в нарушении антидопинговых правил, сообщили в пресс-службе Международной федерации тяжелой атлетики (IWF).
«Спортсмен временно отстранен в связи с потенциальным нарушением антидопинговых правил», — рассказали представители федерации.
В организации заверили, что если факт употребления запрещенных веществ российским спортсменом не подтвердится, его снова допустят к участию в соревнованиях.
«IWF не будет делать никаких дополнительных комментариев по делу до его закрытия», — заявили в пресс-службе.
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