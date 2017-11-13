Донбасс сегодня: батальон морпехов в подкрепление ВСУ, Басурин о запрещенных методах Киева

Донбасс, 13 ноября. ВСУ бьют по городам и поселкам ДНР и ЛНР из минометов; в ДНР предупредили о возможных преступлениях украинских морпехов против мирных жителей; украинские СМИ нашли «уникальные» доказательства «вторжения РФ в Донбасс». Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За минувшие сутки 24 населенных пункта Донецкой и Луганской народных республик подверглись обстрелам со стороны киевских силовиков. По территории ДНР и ЛНР было выпущено более 1,5 тысяч мин и гранат различного типа. Огонь по городам и селам Донбасса велся из минометов калибром 120 и 82 мм, запрещенных минскими соглашениями.

В ходе обстрелов населенных пунктов украинские силовики активно использовали штатные вооружения боевых машин пехоты (БМП), гранатометы различного типа и крупнокалиберное стрелковое оружие, а также зенитные установки типа ЗУ-23-2. Всего бойцы национальной гвардии Украины и ВСУ нарушили режим тишины 52 раза.

Деградация ВСУ продолжается

Военная разведка ЛНР докладывает об увеличении количества небоевых потерь в рядах ВСУ. Очередной случай произошел 9 ноября в разведывательном взводе 10-й отдельной горно-штурмовой бригады ВСУ. Ссора, возникшая после совместного распития алкоголя, привела к тому, что солдат застрелил своего сослуживца из автомата. После инцидента военнослужащий самовольно оставил место службы.

В тот же день после активного употребления алкоголя и неосторожного обращения с огнем произошло возгорание блиндажа на позициях 24-й отдельной штурмовой бригады ВСУ «Айдар». В результате возгорания множественные термические ожоги получил старшина Брежнев.

В ДНР нашли виновных в обстреле

Обстрел поселка Коминтерново, произошедший в минувшую субботу, осуществили военнослужащие 4-го артиллерийского дивизиона 40-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ по приказу командира подполковника Мамедова. Информацию предоставили в оборонном ведомстве ДНР. Всего по жилым кварталам Коминтерново было выпущено шесть артиллерийских снарядов калибром 152 мм.

Ранее указанное подразделение обстреляло из арторудий опоры ЛЭП в районе Коминтерново, в результате чего пять поселков юга республики остались без электроснабжения.

ВСУ используют запрещенные методы

Как правило, при обстреле территории республик украинские силовики для корректировки огня применяют запрещенные минскими соглашениями беспилотники. Об этом на брифинге заявил замком оперативного командования ДНР Эдуард Басурин.

Один из таких был сбит военнослужащими ВС ДНР на северной окраине Донецка — в селе Пески — во время минометного обстрела с позиций 57-й омбр ВСУ. Полковник Басурин отметил, что сразу после уничтожения БПЛА обстрел прекратился.

Подкрепление морской пехоты ВСУ

Оперативное командование ДНР сообщило, что на позиции 36-й бригады морской пехоты ВСУ прибыл батальон морпехов в качестве подкрепления. В связи с этим военные ДНР предупреждают о возможном росте преступлений со стороны украинских военнослужащих в отношении гражданского населения.

«От рук этих «горепехотинцев» страдали граждане не только нашей республики, но и территорий, подконтрольных Украине. Вспомнить хотя бы изнасилование и убийство двух девушек в Павлополе или ограбления винно-водочных магазинов и ларьков вблизи Мариуполя, которые совершили военнослужащие 501-го батальона весной текущего года», — подчеркнул Басурин.

Российское присутствие «доказано»

Украинские СМИ распространили в сети очередные «уникальные доказательства российского присутствия в Донбассе». «Самые честные» издания «обнаружили» в сети видео, на котором ополченцы едут на БТР в разрушенном войной селе. Предположительно, на кадрах видео село Новосветловка. Причем кадры, вероятнее всего, были отсняты летом 2014 года, сразу после освобождения населенного пункта от украинских батальонов.

То, что это «российские военнослужащие и российская техника», наверное, подсказала георгиевская лента на груди одного из ополченцев. Других отличительных знаков, свидетельствующих об отношении к России, на видео не представлено.

Интернет-ресурс InformNapalm, который первым и опубликовал данное видео в качестве «доказательства», выложил в Сеть и несколько фотографий якобы российских военнослужащих, участвовавших в войне в Донбассе. Но примечательно, что напротив каждой фотографии есть приписка «предположительно проходит службу в 15 ОМСбр ВС РФ». То есть украинские пропагандисты и сами допускают ошибочность своих суждений, но при этом им «достоверно известно», что указанные личности проходили службу в России в 2014 году.