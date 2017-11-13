Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Бывший владелец Черкизовского рынка объявлен в международный розыск
Политика
Песков отреагировал на публикации о переносе послания Путина на 2018 год
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Песков отреагировал на публикации о переносе послания Путина на 2018 год

    12:44  13 Ноября 2017
    215

    Песков отреагировал на публикации о переносе послания Путина на 2018 год

    Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможном переносе ежегодного послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию на 2018 год.

    По его словам, при необходимости переноса сначала будет дано соответствующее заключение экспертов, «если это потребуется».

    «Нужна соответствующая оценка экспертов. У нас есть государственно-правовое управление, при необходимости такая оценка будет дана», — подчеркнул он.

    Песков также добавил, что о дате ежегодного послания будет объявлено после того, как  глава государства примет решение о сроках его оглашения.

    «До сих пор мы ничего не сообщали о сроках, сообщим своевременно», — заверил представитель Кремля. 

    Напомним, ежегодное послание президента Федеральному собранию представляет программный политико-правовой документ. В нем представлено видение стратегических направлений развития РФ на ближайшее время.

    В минувшем году Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля 1 декабря.
     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    © 2017 Федеральное агентство новостей
    Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
    Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
    #путин #песков #послание #перенос
    Читайте новости в нашей группе в ОК
    Включить уведомления в Вк
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Читайте также
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        Семья Задорнова сообщила дату похорон сатирика в Латвии

        13:49   13 Ноября 2017
        51
        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        Мутко отреагировал на заявление журналиста ARD по РУСАДА

        11:14   13 Ноября 2017
        728
        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        В Совфеде ответили на угрозы отстранения России от Олимпиады-2018

        10:03   13 Ноября 2017
        1971
        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        Медведев пригласил участников саммита АСЕАН посетить ЧМ-2018 в России

        7:16   13 Ноября 2017
        489