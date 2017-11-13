Песков отреагировал на публикации о переносе послания Путина на 2018 год

Москва, 13 ноября. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения СМИ о возможном переносе ежегодного послания главы государства Владимира Путина Федеральному собранию на 2018 год.

По его словам, при необходимости переноса сначала будет дано соответствующее заключение экспертов, «если это потребуется».

«Нужна соответствующая оценка экспертов. У нас есть государственно-правовое управление, при необходимости такая оценка будет дана», — подчеркнул он.

Песков также добавил, что о дате ежегодного послания будет объявлено после того, как глава государства примет решение о сроках его оглашения.

«До сих пор мы ничего не сообщали о сроках, сообщим своевременно», — заверил представитель Кремля.

Напомним, ежегодное послание президента Федеральному собранию представляет программный политико-правовой документ. В нем представлено видение стратегических направлений развития РФ на ближайшее время.

В минувшем году Путин выступил с посланием Федеральному собранию в Георгиевском зале Кремля 1 декабря.

