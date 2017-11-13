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Политика
Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция Путина
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    Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция Путина

    13:08  13 Ноября 2017
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    Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция Путина

    Москва, 13 ноября. Точная дата большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина пока не назначена, но она запланирована на декабрь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре», — заявил Песков журналистам.

    Он подчеркнул, что точная дата пока не назначена, решение о сроках оглашения ежегодного послания принимает сам Путин, сообщает «Свободная пресса».

    «Мы сделаем соответствующее сообщение», — добавил Песков.

    Ранее СМИ сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина может состояться 14 декабря — эта дата является основной.

    Автор: Катерина Михайлиди
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    #путин #песков #пресс-конференция
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