Песков сообщил, когда состоится большая пресс-конференция Путина

Москва, 13 ноября. Точная дата большой пресс-конференции российского лидера Владимира Путина пока не назначена, но она запланирована на декабрь. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Я могу вам подтвердить, что по традиции большая пресс-конференция состоится ближе к концу года. Это произойдет в декабре», — заявил Песков журналистам.

Он подчеркнул, что точная дата пока не назначена, решение о сроках оглашения ежегодного послания принимает сам Путин, сообщает «Свободная пресса».

«Мы сделаем соответствующее сообщение», — добавил Песков.

Ранее СМИ сообщили, что ежегодная большая пресс-конференция Владимира Путина может состояться 14 декабря — эта дата является основной.