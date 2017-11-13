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Песков рассказал, какие темы Путин планирует обсудить на встрече с Мединским
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    Песков рассказал, какие темы Путин планирует обсудить на встрече с Мединским

    12:41  13 Ноября 2017  /обновлено: 12:42  13 Ноября 2017
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    Песков рассказал, какие темы Путин планирует обсудить на встрече с Мединским

    Москва, 13 ноября. Президент России Владимир Путин проведет встречу с главой Минкультуры Владимиром Мединским и обсудит ситуацию в сфере культуры. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    «Будет внутреннее совещание, будет публичная встреча с министром культуры Мединским. Традиционно, вопросы культуры, причем не только какие-то центрального, столичного региона», — цитирует пресс-секретаря агентство РИА Новости.

    Песков также отметил, что Путин интересуется развитием культурных объектов, расположенных на всей территории РФ, в том числе и в регионах. Именно об этом пойдет речь в беседе с министром культуры.

    Песков рассказал, какие темы Путин планирует обсудить на встрече с Мединским

    Ранее сообщалось, что Песков рассказал о ходе переговоров Суркова и Волкера по Украине. По словам Пескова, представители РФ и США обменялись мнениями по украинскому вопросу.

    Автор: Дима Оленин
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    #путин #песков #мединский
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