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Политика
Песков рассказал о ходе переговоров Суркова и Волкера по Украине
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    Песков рассказал о ходе переговоров Суркова и Волкера по Украине

    12:33  13 Ноября 2017
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    Песков рассказал о ходе переговоров Суркова и Волкера по Украине

    Москва, 13 ноября. Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер продолжают обмен мнениями по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    «Они (Сурков и Волкер. — Прим. ФАН) продолжают в этой ситуации традиционный обмен мнениями, — констатировал представитель Кремля. — Это прямой канал обмена мнениями по ситуации на юго-востоке (Украины. — Прим. ФАН)».

    Песков обратил внимание, что представители Москвы и Вашингтона будут обсуждать все актуальные вопросы.

    «Естественно, обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта, — уточнил пресс-секретарь президента России, — конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня».

    Песков рассказал о ходе переговоров Суркова и Волкера по Украине

    Ранее сообщалось, что Сурков и Волкер проведут очередной раунд переговоров по украинскому кризису в ноябре.

    Автор: Катерина Тимошенская
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    #украина #песков #переговоры #сурков #волкер
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