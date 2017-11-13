Песков рассказал о ходе переговоров Суркова и Волкера по Украине

Москва, 13 ноября. Помощник президента России Владислав Сурков и специальный представитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер продолжают обмен мнениями по украинскому вопросу, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Они (Сурков и Волкер. — Прим. ФАН) продолжают в этой ситуации традиционный обмен мнениями, — констатировал представитель Кремля. — Это прямой канал обмена мнениями по ситуации на юго-востоке (Украины. — Прим. ФАН)».

Песков обратил внимание, что представители Москвы и Вашингтона будут обсуждать все актуальные вопросы.

«Естественно, обсуждаются все вопросы, связанные с той повесткой дня, которая формируется вокруг этого конфликта, — уточнил пресс-секретарь президента России, — конечно, тема миротворческой миссии и соответствующих инициатив также будет на повестке дня».

Ранее сообщалось, что Сурков и Волкер проведут очередной раунд переговоров по украинскому кризису в ноябре.