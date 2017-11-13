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Двуликая кошка Химера покорила Интернет необычным окрасом
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    Двуликая кошка Химера покорила Интернет необычным окрасом

    12:43  13 Ноября 2017
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    химера

    Буэнос-Айрес, 13 ноября. Кошка по кличке Химера из Аргентины стала настоящей звездой Интернета благодаря своему необычному окрасу.

    Прекрасное создание появилось на свет с химеризмом — синдромом, который сочетает клетки двух и более зигот в одном организме.

    Эксперты считают, что двуликость Химеры также может быть вызвана мозацизмом. Это аномалия распространена среди кошек, у которых есть генетически разные клетки, происходящие от одной зиготы. Точный ответ на этот вопрос может дать только ДНК, сообщает «Ридус».

    Отметим, что у кошки Химеры глаза разного цвета: один – небесно-голубой, а второй – золотисто-медный. Окрас кошки также делится на рыжий и черный.

    Химера завела свой личный аккаунт в Instagram, где каждый желающий может полюбоваться ее необычным окрасом.

    Автор: Дима Оленин
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    #интернет #необычное #кошка
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