Двуликая кошка Химера покорила Интернет необычным окрасом

Буэнос-Айрес, 13 ноября. Кошка по кличке Химера из Аргентины стала настоящей звездой Интернета благодаря своему необычному окрасу.

Прекрасное создание появилось на свет с химеризмом — синдромом, который сочетает клетки двух и более зигот в одном организме.

Эксперты считают, что двуликость Химеры также может быть вызвана мозацизмом. Это аномалия распространена среди кошек, у которых есть генетически разные клетки, происходящие от одной зиготы. Точный ответ на этот вопрос может дать только ДНК, сообщает «Ридус».

Отметим, что у кошки Химеры глаза разного цвета: один – небесно-голубой, а второй – золотисто-медный. Окрас кошки также делится на рыжий и черный.

Химера завела свой личный аккаунт в Instagram, где каждый желающий может полюбоваться ее необычным окрасом.