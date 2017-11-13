Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы
Брюссель, 13 ноября. Европейский союз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу военное оружие и устройства, которые могут использоваться для репрессий. Об этом сегодня сообщил Совет Евросоюза.
По имеющимся данным, 13 ноября Совет единогласно принял санкции в отношении Каракаса.
BREAKING: #EU says introducing arms embargo against #Venezuela https://t.co/WJy0JAPZ5v pic.twitter.com/3DG9bczz0b— Sputnik (@SputnikInt) November 13, 2017
«Ограничения состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий», — следует из текста заявления глав дипломатических ведомств стран-членов ЕС.
Помимо этого, был принят нормативный документ, который облегчает введение индивидуальных ограничений, предполагающих запрет на въезд и заморозку денежных активов.
Впрочем, на данный момент индивидуальные санкции не введены.