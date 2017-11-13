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Политика
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Политика
Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы
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    Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы

    12:30  13 Ноября 2017
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    Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы

    Брюссель, 13 ноября. Европейский союз в понедельник запретил поставлять в Венесуэлу военное оружие и устройства, которые могут использоваться для репрессий. Об этом сегодня сообщил Совет Евросоюза. 

    По имеющимся данным, 13 ноября Совет единогласно принял санкции в отношении Каракаса. 

    «Ограничения состоят из эмбарго на поставки оружия и соответствующего оборудования, которое может использоваться для внутренних репрессий», — следует из текста заявления глав дипломатических ведомств стран-членов ЕС.

    Евросоюз ввел оружейное эмбарго против Венесуэлы

    Помимо этого, был принят нормативный документ, который облегчает введение индивидуальных ограничений, предполагающих запрет на въезд и заморозку денежных активов.

    Впрочем, на данный момент индивидуальные санкции не введены.

    Автор: Дана Балан
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    #санкции #евросоюз #ес #венесуэла
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