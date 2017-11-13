На побегушках у панов: эксперты прокомментировали желание Киева отмечать поход на Москву

В Верховной раде Украины зарегистрирован проект постановления о проведении празднования юбилейных дат. Так, в украинском парламенте предлагают отметить поход на Москву. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

Проект был подан на рассмотрение Верховной рады народными депутатами Виктором Еленским, Николаем Княжицким и Ярославом Лесюком. Среди них — «400 лет со времени похода гетмана Петра Конашевича-Сагайдачного на Москву (1618)».

Кроме того, депутаты предлагают отметить на государственном уровне следующие даты: 1030 лет крещения Киевской Руси (988 год); 1000 лет со дня первого богослужения в Софийском соборе в Киеве (24 мая 1018 года), 350 лет провозглашения Петра Дорошенко гетманом всей Украины (1668 год); 250 лет с начала Колиивщины — восстания на Правобережной Украине (май 1768 года) и другие. Также предполагается выпустить памятные марки и монеты в честь этих событий.

Альтернативная история

Кандидат исторических наук, политический обозреватель газеты «Взгляд» Александр Чаусов в комментарии ФАН отметил: не секрет, что у украинцев своя, альтернативная история. Поэтому то, что они думают про Сагайдачного, нужно вычитывать в их исторических учебниках.

«А если говорить об истории нормальной, то поход этот по большому счету был подлостью. Он пришелся на смутное время, вернее, тогда, когда Москва была все еще слаба, а поляки хотели взять реванш. И тут удачно подвернулся Сагайдачный и его казаки. Вся эта казацкая вольница умудрилась позахватывать деревень и прочих маленьких городков, не справившись — да и не стремясь справляться — ни с одной серьезной крепостью. Но в итоге результаты этого похода и для Сагайдачного, и для его казачьего войска обернулись ничем. Он ведь чего хотел? Увеличения числа реестровых казаков в войске, больше независимости и прочих политических преференций. Но по итогам похода поляки попросту ему отказали, аннулировав все эти пункты договора с ним. С другой стороны, для современной Украины это, конечно, символичный праздник. Возвеличивание памяти о том, как «вольное казачество» побывало на побегушках у польских панов, а потом его, казачество это, еще и «кинули» по полной программе. В принципе, полностью соответствует современной истории Украины», — добавил Александр Чаусов.

Эксперт фонда «Народная дипломатия» и экспертно-аналитического клуба «Будущее сегодня» Юрий Голубь в беседе с корреспондентом ФАН напомнил, что с психологической точки зрения киевских депутатов можно понять. Потребность развязать агрессию все сильнее, но ни военными, ни дипломатическими действиями украинское руководство не способно навредить России.

«Вот и приходится воевать только в исторической плоскости. Впрочем, и здесь, если разобраться, удачи ждать не стоит. Ведь, в сущности, поход гетмана Сагайдачного на Москву для запорожцев закончился полным провалом. Польская корона не выполнила свои обязательства — напротив, сократила реестр казаков, а от остальных холопов потребовала вернуться к своим помещикам. Не удивительно, что тот же Сагайдачный вскоре начал переговоры о переходе на службу к русскому царю. Да и в новейшей истории имя Сагайдачного больших побед Украине не принесло. Стоит только вспомнить, как в мае этого года сразу после ремонта в Одессе сломался двигатель названного в честь гетмана фрегата — флагмана украинского военного флота. Словом, как вы лодку назовете, так она и поплывет. Не удивительно, что отношение украинских политиков к истории уже привело к кризису в отношениях с соседями из ЕС — Польшей, Венгрией, Румынией», — резюмировал Юрий Голубь.

Политолог Максим Жаров в комментарии ФАН заметил, что погружение в глубину веков с целью поиска оснований национальной идентичности и формирования для России образа врага стало обыденным занятием для украинских политиков.