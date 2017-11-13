Песков прокомментировал заявление экс-главы ЦРУ о страхе Трампа перед Путиным

Москва, 13 ноября. Предположение экс-главы ЦРУ Джона Бреннана о том, что российский президент мог каким-то образом «запугать» своего американского коллегу, пресс-секретарь Владимира Путина назвал «неверным». Такое заявление Дмитрий Песков сделал в ходе пресс-брифинга.

«Это неверное предположение», — заявил Песков журналистам в ответ на просьбу прокомментировать слова экс-директора ЦРУ.

Напомним, Бреннан заявил в интервью телеканалу CNN, что Путин мог каким-то образом «польстил» или «запугал» Трампа, вынудив его назвать теорию о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы в США «искусственным барьером» для отношений между двумя странами. Трамп заявил также, что верит словам Путина о невозможности вмешательства в президентские выборы.

Ранее в Совфеде заявили, что Трамп оказался под давлением со стороны американского истеблишмента, а предположения о «российском вмешательстве» — местью за то, что Трамп смог выиграть выборы, несмотря на противодействие властной верхушки в США.