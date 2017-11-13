Крым выставлен на торги: Дмитрий Лекух о сумасбродном решении Верховной Рады

Когда я читал этот документ, опасений за психику его творцов у меня не возникло: там и так все давно ясно. А вот беспокоиться за состояние собственной психики пришлось — хотя нервы у меня так-то хорошие и я много чего в жизни повидал.

Как у взрослых

9 ноября сего года Верховная рада Украины приняла в первом чтении внесенный премьер-министром Владимиром Гройсманом проект закона о приватизации государственного имущества, предусматривающий его продажу… в Крыму.

Цитируем дословно: «Закон регулирует правовые, экономические и организационные основы приватизации государственного имущества и имущества, принадлежащего Автономной Республике Крым».

Покупателями объектов приватизации, согласно документу, могут быть как граждане Украины, так и иностранные граждане, а также лица без гражданства, юридические лица, зарегистрированные на территории Украины, и юридические лица других государств.

Отдельной нормой предусмотрено, что покупателями ни при каких обстоятельствах не могут быть физические и юридические лица государства-агрессора. При этом, если помните, согласно украинскому законодательству, государством-агрессором считается Россия.

Еще более замечательно выглядит пункт, согласно которому законопроект не распространяется на объекты, обеспечивающие национальную безопасность Украины в Автономной Республике Крым. Перечень этих объектов определяет Верховная Рада по представлению кабинета министров Украины.

Приватизация, согласно проекту документа, должна осуществляться путем продажи на аукционе и выкупа объектов приватизации. При этом документом устанавливается «четкий порядок проведения приватизации» и определяются «требования к формированию и утверждению перечней объектов, подлежащих приватизации». В общем, все как у взрослых.

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Особым пунктом указано, что на принятии данного закона настаивали международные партнеры Украины, в том числе Международный валютный фонд.

Добавим, что премьер-министр Украины, как инициатор проекта, призвал депутатов к его принятию, мотивируя необходимостью приватизировать «большую часть убыточных для украинской экономики и бюджета госпредприятий Крыма». «Коалиция» его, естественно, поддержала. Тогда как депутаты от украинской оппозиции выступили резко против законопроекта. Знаете, почему? Поскольку он, по их мнению, приведет к распродаже стратегических предприятий украинского Крыма за сущий бесценок!

Нешуточный спор вызвала необходимость приватизации строящегося моста через Керченский пролив. Но больше всего лично меня поразила статистика безумства: за проект проголосовали 258 депутатов при 226 необходимых голосов.

Вопрос решен, законопроект принят. Крым — выставлен на торги.

Что тут можно сказать?

Ирреальная реальность

Знаете, это даже не Кафка. Это уже певец направления «абсурдизм» Эжен Ионеско — только не его дебютная «Лысая певица», герои которой для нынешней Украины — чересчур нормальные конформисты. И не великие «Жертвы долга», в которых персонажи, смиренно выполняющие безумные предписания власть предержащих, — просто обычные, лояльные, добропорядочные граждане.

Ну да, по воле автора они претерпевают метаморфозы, меняются их маски, причем один из героев, «жертва долга» обрекается на бесконечные поиски правильной орфографии фамилии воображаемого разыскиваемого…

Это все ерунда. В этом еще нет того высокого градуса безумия, которое соответствовало бы киевскому состоянию дел.

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Тут аналогом могут сработать, простите, разве что «Стулья», о которых сам Ионеско писал:

«Мир представляется мне иногда лишенным смысла. Реальность — ирреальной. Именно это ощущение ирреальности мне и хотелось передать с помощью моих персонажей, которые блуждают в хаосе, не имея за душой ничего, кроме страха, угрызений совести и сознания абсолютной пустоты их жизни».

Автор уже этих строк, вынырнув из фантасмагорической ирреальности нынешней украинской политики, жалеет только об одном. Когда все это закончится, Сергею Кужугетовичу Шойгу не удастся насладиться эстетикой подлинного абсурдизма. Потому что за пару месяцев до украинского конца ему придется приказом ввести в Армии специальные психиатрические войска.