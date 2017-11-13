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Ученые надеются, что новый президент РАН разовьет сотрудничество с Роскосмосом
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    Ученые надеются, что новый президент РАН разовьет сотрудничество с Роскосмосом

    14:02  13 Ноября 2017
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    Ученые надеются, что новый президент РАН разовьет сотрудничество с Роскосмосом

    Москва, 13 ноября. Планируемое назначение недавно избранного президента Российской академии наук Александра Сергеева главой Совета академии по космосу должно повысить авторитет этого органа. Ученые, инициировавшие смену руководства Совета, надеются, что Сергеев сможет развить сотрудничество академии с Роскосмосом.

    В настоящее время, как подчеркивают в президиуме РАН, решение о назначении Сергеева главой Совета по космосу еще не принято, однако такие планы есть. Предположительно, постановление президиума о его назначении должно выйти уже в ноябре. При этом бывший глава Совета, директор российского института космических исследований Лев Зеленый станет его заместителем.

    Пожелавший остаться анонимным источник газеты «Известия» в Совете по космосу рассказал, что смену руководства совета запустили сами ученые — они надеются, что назначение Сергеева позволит повысить авторитет Совета и наладить сотрудничество с Роскосмосом. В настоящее время после секвестра федеральной космической программы на 2016–2025 годы многие космические проекты РАН были отменены, а ученые превратились в просителей, а не равноправных участников программ Роскосмоса. Возможно, новый президент РАН сможет исправить эту ситуацию.

    Ученые надеются, что новый президент РАН разовьет сотрудничество с Роскосмосом

    Автор: Валентин Меликов
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