Очевидцы выложили видео пожара на Чукотке в Сеть прежде, чем позвонили в МЧС

Анадырь, 13 ноября. Очевидцы серьезного пожара в одном из жилых домов Анадыря успели выложить видеозапись и фотографии пожара в социальные сети раньше, чем позвонили в спасательную службу. В управлении МЧС РФ по Чукотке возмущены этим фактом и утверждают, что жители дома — дети и взрослые — могли погибнуть в результате беспечности свидетелей пожара.

Пожар произошел в воскресенье на третьем этаже жилого дома в столице Чукотки. Пострадали семь человек — в том числе четверо детей в возрасте от 4 до 14 лет — которые получили отравление угарным газом, травмы и ожоги в результате происшествия. Как отмечает телеканал «Подмосковье 360°», дети были вынуждены прыгать из окна третьего этажа и потеряли сознание от удара об землю.

«Первые сообщения с фото и видео фиксацией распространялись в социальных сетях раньше, чем информация поступила на пункт связи пожарной части, — отмечает пресс-служба управления МЧС РФ по Чукотской области. — В ситуациях, когда промедление может стоить чьей-то жизни сограждане, зачастую считают приоритетным провести фото или видеосъёмку события и поделится этим со своими друзьями и знакомыми нежели своевременно сообщить в экстренную службу».

Версия о том, что причиной пожара стала брошенная в окно бутылка с горючей смесью, не подтвердилась.